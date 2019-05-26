Необычный кортеж на Минской кольцевой. Президент проинспектировал МКАД на пассажирском автобусе

Новости Беларуси. По одну сторону – Минск, по другую – Минская область. Между ними – Вторая кольцевая. Больше, чем дорога. Если хотите – лицо столицы, которая лицо страны. Протяженность Минской кольцевой – более 55 километров. Фактически черта города. Шесть полос движения. Ширина проезжей части – 29 метров. Пропускная способность – 85 тысяч автомобилей в сутки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Строилась МКАД в 1950-1960 годы прошлого века. Обновлялась в 1980, но уже ближе к 2000 стало понятно, что есть серьезные проблемы. И началась масштабная реконструкция, которая была проведена в рекордно короткие сроки – за два года. Но в полном соответствии с европейскими стандартами качества.

На минувшую пятницу, 24 мая, в рабочем графике главы государства значилось другое мероприятие. Но Александр Лукашенко решил проехать по Минской кольцевой. На белорусском автобусе, который уже меньше чем через месяц будет перевозить гостей II Европейских игр, ну а пока вместе с Президентом – чиновников и журналистов. Подробности – у корреспондента Юлии Бешановой. К Минску всегда внимание повышенное. Оно и понятно – столица, визитная карточка страны. Ежедневно в городе тысячи туристов, а скоро в гости на Европейские игры ждем в десятки раз больше. Удивлять будем вовсе не размахом – душевностью, гостеприимством и, естественно, окружающими красотами. Но к природе тоже нужен хозяйский подход. Президент Беларуси ознакомился с благоустройством территорий, прилегающих к МКАД. Репортаж СТВ

И дело тут вовсе не в предстоящих стартах. Александр Лукашенко в очередной раз напоминает чиновникам: делать нужно для себя. К каждой идее относится, как к личному проекту. Минская кольцевая первой встретит гостей – к ней и внимание повышенное. Планы по ее благоустройству амбициозные, но реализация местами хромает. Причем пробуксовывают те, кто еще недавно сам с энтузиазмом просил выгодный участок возле МКАД. «Изъять эти участки, чтобы неповадно другим было»: Президент призвал применять санкции к невыполняющим договоры инвесторам

От просчетов, конечно, никто на застрахован, но делать работу над ошибками нужно вовремя. Мэр Минска предлагает скорректировать столичные планы развития. Глава государства задает резонный вопрос: что помешало выполнить задуманное?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Но сначала вы с них спросите: почему взяли и не сделали? Пускай заплатят за то, что они не сделали. Где-то объективные есть причины, значит, давайте пересматривать. Но тянуть нельзя.

Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:

Но я имею в виду корректировку не того, что уже начали строить, а то, что на площадке здесь запланировали под что? И вот это нужно немного пересмотреть. Александр Лукашенко:

Хорошо, значит, это уже вы виноваты, что вы запланировали и не делали там ни черта. А сейчас говорите: давайте будем по-новому. Это тоже допускать нельзя. Минская кольцевая автодорога. Пожалуй, ежедневно каждый из минчан и гостей столицы проезжает хотя бы по одному из ее участков. Но вот так одним махом посмотреть все без малого 60 километров редко кому удается. Александр Лукашенко рассказал, какой видит идеальную кольцевую

Пятница, утро. В потоке машин – тот самый брендированый автобус. На рядовой транспорт автомобилисты внимания не обращают. Зато из окна – внимательный, оценивающий и неравнодушный взгляд. В салоне – Президент, чиновники и журналисты. Подготовиться к этой ревизии было практически невозможно: на что обратит внимание Александр Лукашенко – предугадать нельзя, да и все недостатки – как на ладони. Александр Лукашенко в автобусе проехал по Минской кольцевой Обзорной экскурсией эту поездку точно не назовешь. Скорее, возможностью посмотреть, как воплотились в жизнь намеченные планы. Тем более, многие объекты вдоль кольцевой – под пристальным вниманием не только главы государства, но и общественности.

Разговор в автобусе такой же, какой мог бы состояться в любой проезжающей мимо машине: о дорогах, красоте вокруг, о том, что при желании и участии каждого из нас страна будет выглядеть по-настоящему ухоженной. Казалось бы, это вовсе не темы уровня Президента. Но Александр Лукашенко из окна смотрит не только как руководитель – прежде всего, как рачительный хозяин. Примеры безалаберного отношения тоже есть. Например, придорожный сервис. Казалось бы, дело прибыльное: клиентов на кольцевой немало. Но впечатление даже от хорошего качества услуг откровенно портит окружающий пейзаж. То ли лень навести порядок, то ли не считают это важным.

Беларусь – удивительная по красоте страна. За два года из трех, отведенных для наведения порядка на земле, сделали немало. Но и до идеала еще далеко. Например, зачем пейзажи прятать за высокими глухими заборами? Ведь можно найти более эффектное, но не менее эффективное решение. Александр Лукашенко во время поездки по МКАД: «Убрать все лишние заборы, пусть люди высаживают зелёное насаждение»

Президент не столько критиковал, скорее, задавал векторы движения. Советовал, предлагал, в очередной раз убеждал чиновников смотреть на окружающую действительность не из окон высоких кабинетов, а думать, как обычные люди. Прежде всего, об удобстве и комфорте белорусов. Да, перед ревизией Президента, конечно, наводили порядок, где-то экстренно. Александр Лукашенко это, безусловно, видит и понимает. Но это скорее плюс, чем минус. Ведь то, что сделано, останется для людей. Казалось бы, мелочи – посадить кусты, полить траву. Но всё это кардинально меняет восприятие страны. Президент о благоустройстве территории у МКАД: «За сутки больше сделали, чем за год»