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Дожди и до +25°C. На 27 мая в Беларуси объявлен жёлтый уровень опасности

26 мая 2019 12:30
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Новости Беларуси. 27 мая в Беларуси ожидается ветреная погода с грозами на западных территориях.  

Как сообщает Белгидромет, в понедельник будет облачно с прояснениями. Ветер юго-западный 5-10 м/с, возможны порывы до 12 м/с.  

На большей части республики вероятность осадков не превышает 5-10%. В Витебской области дожди прольются с вероятностью 30-40%.  

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В Гродненской и Брестской областях вероятность осадков составляет 60-80% и возможны грозы, в связи с этим синоптики объявили жёлтый уровень опасности.  

Ночью в стране похолодает до +9… +12°C. Днём на большей части территории Беларуси потеплеет до +22… +25°C, в Витебской области будет прохладнее – +20… +22°C.  

В Москве +16, в Киеве +23. Погода в Европе на неделю с 27 мая по 2 июня  

# Погода в Беларуси # общество

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