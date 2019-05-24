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Александр Лукашенко в автобусе проехал по Минской кольцевой

24 мая 2019 11:13
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Новости Беларуси. Президенту продемонстрировали брендированные автомобили и автобусы, подготовленные специально ко II Европейским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко в автобусе проехал по Минской кольцевой-1

Александр Лукашенко в автобусе проехал по Минской кольцевой-3

Александр Лукашенко проехал по Минской кольцевой. В автобусе вместе с Президентом – чиновники, журналисты.

Александр Лукашенко в автобусе проехал по Минской кольцевой-6

Александр Лукашенко в автобусе проехал по Минской кольцевой-8

Александр Лукашенко в автобусе проехал по Минской кольцевой-10

По ходу движения глава государства дал поручения по благоустройству. Главная задача – привести Беларусь в идеальный порядок.

# Автодороги Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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