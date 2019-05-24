Александр Лукашенко в автобусе проехал по Минской кольцевой

Новости Беларуси. Президенту продемонстрировали брендированные автомобили и автобусы, подготовленные специально ко II Европейским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Президенту продемонстрировали брендированные автомобили и автобусы, подготовленные специально ко II Европейским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко проехал по Минской кольцевой. В автобусе вместе с Президентом – чиновники, журналисты.
По ходу движения глава государства дал поручения по благоустройству. Главная задача – привести Беларусь в идеальный порядок.