Лучшую многодетную семью выбрали в Гродненской области

Новости Беларуси. В финале конкурса за звание лучшей многодетной семьи боролись 18 претендентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В творческом состязании победили обладатели фамилии Качура из Лидского района. Яркие номера и нестандартные выступления оценивало профессиональное жюри: от классической визитки и демонстрации талантов до представления социально значимых проектов. Здесь и забота об экологии, занятие этнографией.

Также была подготовлена выставка к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Ольга Сакович, участница конкурса:

Наша семья очень активная. И мы пытаемся участвовать в конкурсах, и нам предложили, и мы, конечно же, согласились. Наша очень семья дружная. И у нас есть такая уверенность, мы думаем, что мы можем победить.

Анатолий Зимновода, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома:

Именно семья – это основа государственности. Именно в семье воспитываются основы уважительного отношения к друг другу, любовь. Та демографическая ситуация, которая во всех странах, особенно в развитых, как говорит Президент, она не может не беспокоить. И, конечно, сегодня государство тоже озабочено тем, чтобы как можно больше появлялось детей. А значит, страна будет богаче, краше и сильней.