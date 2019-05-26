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Лучшую многодетную семью выбрали в Гродненской области

26 мая 2019 12:38
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Новости Беларуси. В финале конкурса за звание лучшей многодетной семьи боролись 18 претендентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучшую многодетную семью выбрали в Гродненской области-1

Лучшую многодетную семью выбрали в Гродненской области-3

Лучшую многодетную семью выбрали в Гродненской области-5

В творческом состязании победили обладатели фамилии Качура из Лидского района. Яркие номера и нестандартные выступления оценивало профессиональное жюри: от классической визитки и демонстрации талантов до представления социально значимых проектов. Здесь и забота об экологии, занятие этнографией.

Лучшую многодетную семью выбрали в Гродненской области-8

Лучшую многодетную семью выбрали в Гродненской области-10

Также была подготовлена выставка к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Лучшую многодетную семью выбрали в Гродненской области-13

Ольга Сакович, участница конкурса:
Наша семья очень активная. И мы пытаемся участвовать в конкурсах, и нам предложили, и мы, конечно же, согласились. Наша очень семья дружная. И у нас есть такая уверенность, мы думаем, что мы можем победить.

Лучшую многодетную семью выбрали в Гродненской области-16

Анатолий Зимновода, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома:
Именно семья – это основа государственности. Именно в семье воспитываются основы уважительного отношения к друг другу, любовь. Та демографическая ситуация, которая во всех странах, особенно в развитых, как говорит Президент, она не может не беспокоить. И, конечно, сегодня государство тоже озабочено тем, чтобы как можно больше появлялось детей. А значит, страна будет богаче, краше и сильней.

Лучшую многодетную семью выбрали в Гродненской области-19

Все участники получили подарки: в 2019 году это бытовая техника, продуктовые корзины и денежные премии. Семья-победитель представит Гродненскую область в финале национального конкурса в Минске.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Ольга Сакович # Анатолий Зимновода # Фотофакт

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