Александр Лукашенко во время поездки по МКАД: «Убрать все лишние заборы, пусть люди высаживают зелёное насаждение»

Новости Беларуси. На Минской кольцевой – все как всегда. Оживленное движение, потоки машин и высокие скорости. А вот в брендированном автобусе – совсем рядом Президент, чиновники и журналисты в роли обычных пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко рассказал, какой видит идеальную кольцевую

Ко всему нужно подходить с умом и по-хозяйски, будто благоустраиваешь свой родной дом. Тогда эстетика и душевность уж точно будут соседствовать с функциональностью и удобством.