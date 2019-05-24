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Александр Лукашенко во время поездки по МКАД: «Убрать все лишние заборы, пусть люди высаживают зелёное насаждение»

24 мая 2019 17:30
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Новости Беларуси. На Минской кольцевой – все как всегда. Оживленное движение, потоки машин и высокие скорости. А вот в брендированном автобусе – совсем рядом Президент, чиновники и журналисты в роли обычных пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко рассказал, какой видит идеальную кольцевую

Ко всему нужно подходить с умом и по-хозяйски, будто благоустраиваешь свой родной дом. Тогда эстетика и душевность уж точно будут соседствовать с функциональностью и удобством.

Александр Лукашенко во время поездки по МКАД: «Убрать все лишние заборы, пусть люди высаживают зелёное насаждение»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Зачем нам эти заборы, объясните мне? Вот тот зеленый забор, он как вяжется? Его надо убрать, убрать все лишние заборы. Никакой тут шумозащиты, пусть люди высаживают зеленое насаждение – это будет им и от пыли, и от шума.

Ну, где-то надо – допустим, на этом повороте дороже будет убрать, чем не убрать. Пускай он стоит. Но все такие вот заборы ни к селу ни к городу надо убирать, и за заборами порядок тогда будет.

Александр Лукашенко во время поездки по МКАД: «Убрать все лишние заборы, пусть люди высаживают зелёное насаждение»-4

# Автодороги Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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