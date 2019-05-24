Президент о благоустройстве территории у МКАД: «За сутки больше сделали, чем за год»

Главная задача – привести Беларусь в идеальный порядок. И здесь важно неравнодушное отношение к своей стране не только Президента, но и каждого из нас.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За сутки вы больше сделали, чем за год. Это говорит о том, что надо приезжать и смотреть, и не только мне. Ты посмотри, за сутки и обкосили, и выровняли, еще не успели уехать, и поливают. Так надо и работать. Ну и давайте приводить в порядок за этот год и следующий год, осень и весна. К осени и весне надо подготовить посадочный материал, где-то под строительство и прочее, где-то актуализировать.

Давайте это делать, не затягивая. Делайте сами. Если уж согласовать надо, то одним письмом согласовали и все. Чтобы вы сами могли приводить это в порядок так, как мы с вами договорились. Но и считайте деньги. За сутки можешь тендер провести свой: позвал, «ребята, кто дешевле?». Зная цену, кто дешевле даст, тот и будет строить, чтобы просто было.