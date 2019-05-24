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Президент о благоустройстве территории у МКАД: «За сутки больше сделали, чем за год»

24 мая 2019 13:52
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко ознакомился с благоустройством территорий, прилегающих к кольцевой вокруг Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президент о благоустройстве территории у МКАД: «За сутки больше сделали, чем за год»-1

Главная задача – привести Беларусь в идеальный порядок. И здесь важно неравнодушное отношение к своей стране не только Президента, но и каждого из нас.

Президент о благоустройстве территории у МКАД: «За сутки больше сделали, чем за год»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За сутки вы больше сделали, чем за год. Это говорит о том, что надо приезжать и смотреть, и не только мне. Ты посмотри, за сутки и обкосили, и выровняли, еще не успели уехать, и поливают. Так надо и работать. Ну и давайте приводить в порядок за этот год и следующий год, осень и весна. К осени и весне надо подготовить посадочный материал, где-то под строительство и прочее, где-то актуализировать.

Давайте это делать, не затягивая. Делайте сами. Если уж согласовать надо, то одним письмом согласовали и все. Чтобы вы сами могли приводить это в порядок так, как мы с вами договорились. Но и считайте деньги. За сутки можешь тендер провести свой: позвал, «ребята, кто дешевле?». Зная цену, кто дешевле даст, тот и будет строить, чтобы просто было.

Президент о благоустройстве территории у МКАД: «За сутки больше сделали, чем за год»-7

Президент пристально изучил ключевые объекты, в том числе развязки, строящиеся здания, действующие объекты общепита. Сделали и несколько остановок – Александр Лукашенко хотел своими глазами увидеть, как идет благоустройство территории.

Александр Лукашенко в автобусе проехал по Минской кольцевой

# Автодороги Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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