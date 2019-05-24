Александр Лукашенко рассказал, какой видит идеальную кольцевую
Новости Беларуси. На Минской кольцевой – все как всегда. Оживленное движение, потоки машин и высокие скорости. А вот в брендированном автобусе – совсем рядом Президент, чиновники и журналисты в роли обычных пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко в автобусе проехал по Минской кольцевой
Вся автотрасса будто на ладони, проехали и посмотрели на каждый уголок. Все 56 километров. Это тот случай, когда из окна автобуса открываются не просто житейские картины, но и перспективы. По-другому – образ идеальной кольцевой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот смотрите, этот откос. Неужели трудно? Это (клумбы – прим. ред.) для отцепки сделали. Тут между ними нужно еще что-то посадить. Кустарники, желательно цветущие. И тогда оранжерея получается. Едет человек – приятно и видно, что тут заботливые руки.
Когда люди едут: «О, у них все распахано, у них все убирается», – вот это зеркало страны. Возле дорог должно быть все убрано и по технологии. Если это сена заготовка, как здесь, аккуратно должно быть. Если здесь пашете, значит, тоже должно быть аккуратно.