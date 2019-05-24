Александр Лукашенко рассказал, какой видит идеальную кольцевую

Новости Беларуси. На Минской кольцевой – все как всегда. Оживленное движение, потоки машин и высокие скорости. А вот в брендированном автобусе – совсем рядом Президент, чиновники и журналисты в роли обычных пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко в автобусе проехал по Минской кольцевой

Вся автотрасса будто на ладони, проехали и посмотрели на каждый уголок. Все 56 километров. Это тот случай, когда из окна автобуса открываются не просто житейские картины, но и перспективы. По-другому – образ идеальной кольцевой.