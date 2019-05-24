«Изъять эти участки, чтобы неповадно другим было»: Президент призвал применять санкции к невыполняющим договоры инвесторам

Новости Беларуси. Взгляд на Минскую кольцевую может быть абсолютно другим. Не просто как на дорожное связующее звено – это еще и очень перспективный проект для инвесторов. Обо всех планах и перспективах 24 мая рассказали Президенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возьмем, к примеру, столицу – в Минске 55 уникальных площадок. Правда, тут парадокс: за 5 лет на них построено лишь 10 объектов, 14 – строятся, 11– проектируются. Что и говорить, цифры не соотносимы. Да и должную отдачу от такого сотрудничества получаем не всегда. То сроки неоправданно растут, а то и вовсе объект замораживают. Это недопустимо. Требования к инвесторам должны быть самые жесткие, вплоть до применения санкций за срыв обязательств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу предупредить, если с инвестором договорились, есть решение или договор, он должен исполнять свои обязательства. Если нет – должны следовать жесткие санкции. А то у нас так: если не получилось, давайте пойдем к Президенту – перепрофилируем. Хватит заниматься перепрофилированием этим. Не сделал – будь добр нести ответственность. И по срокам: ни в коем случае нельзя растягивать больше, чем на три года, строительство и благоустройство. А внутри – телепайся. Это касается и домов, и других объектов, которые мы строим. Что это за дело: деревня как деревня, улица как улица – нет, какой-то инвестор взял землю и развел стройку на пять-семь лет. Машины эти туда едут – пыль, грязь. Ну и вообще это ненормально.

Если ты хочешь построить дом или какой-то объект – пожалуйста, вот тебе участок, ты подготовь все для того, чтобы можно было строить (прежде всего финансово), и за три года максимум построй объект, благоустройство сделай. Внутри можешь даже и не делать – это твое дело. Главное, чтобы внешне было нормально, благоустроено и людям не мешало.