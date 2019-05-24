«Изъять эти участки, чтобы неповадно другим было»: Президент призвал применять санкции к невыполняющим договоры инвесторам
Новости Беларуси. Взгляд на Минскую кольцевую может быть абсолютно другим. Не просто как на дорожное связующее звено – это еще и очень перспективный проект для инвесторов. Обо всех планах и перспективах 24 мая рассказали Президенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возьмем, к примеру, столицу – в Минске 55 уникальных площадок. Правда, тут парадокс: за 5 лет на них построено лишь 10 объектов, 14 – строятся, 11– проектируются. Что и говорить, цифры не соотносимы. Да и должную отдачу от такого сотрудничества получаем не всегда. То сроки неоправданно растут, а то и вовсе объект замораживают. Это недопустимо. Требования к инвесторам должны быть самые жесткие, вплоть до применения санкций за срыв обязательств.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу предупредить, если с инвестором договорились, есть решение или договор, он должен исполнять свои обязательства. Если нет – должны следовать жесткие санкции. А то у нас так: если не получилось, давайте пойдем к Президенту – перепрофилируем. Хватит заниматься перепрофилированием этим. Не сделал – будь добр нести ответственность.
И по срокам: ни в коем случае нельзя растягивать больше, чем на три года, строительство и благоустройство. А внутри – телепайся. Это касается и домов, и других объектов, которые мы строим. Что это за дело: деревня как деревня, улица как улица – нет, какой-то инвестор взял землю и развел стройку на пять-семь лет. Машины эти туда едут – пыль, грязь. Ну и вообще это ненормально.
Если ты хочешь построить дом или какой-то объект – пожалуйста, вот тебе участок, ты подготовь все для того, чтобы можно было строить (прежде всего финансово), и за три года максимум построй объект, благоустройство сделай. Внутри можешь даже и не делать – это твое дело. Главное, чтобы внешне было нормально, благоустроено и людям не мешало.
Вы сами наведите порядок в Минске и областях. А Анфимову надо посмотреть на некоторые подобные долгострои и кое-кого проучить или научить. Изъять эти участки, чтобы неповадно другим было, если они взяли и не хотят строить. Смотрите, чтобы у нас не было этой торговли: ты выделил ему участок, он его купил и начинает перепродавать и на этом карманы набивать. Этого быть не должно. Взял участок – иди строй, не хочешь – верни обратно с определенной ответственностью за то, что ты не сделал то, для чего получал этот участок. Здесь нам надо наводить порядок.