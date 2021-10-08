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«Есть такие населённые пункты, где проживает 1 человек». Хватает ли продуктов белорусам из глубинки?

08 октября 2021 18:35
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Новости Беларуси. Говорить о будущем Белкоопсоюза 8 октября в Минск приехали представители кооперации из всех регионов. Для них осень – горячий сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В разгаре заготовка овощных и фруктовых запасов от фермеров и сельчан. К холодам впору продумывать продуктовую логистику автолавок, на карандаше – переработка сырья в готовый магазинный товар.  

«Есть такие населённые пункты, где проживает 1 человек». Хватает ли продуктов белорусам из глубинки?-1

Впрочем, от поры года работа Белорусской потребкооперации зависит в последнюю очередь. Обеспечить население доступными и качественными товарами собственного производства – неизменный вековой ориентир.  

«Есть такие населённые пункты, где проживает 1 человек». Хватает ли продуктов белорусам из глубинки?-4

Андрей Козик, заместитель председателя правления Витебского областного потребительского общества:
Я отвечаю за розничную торговлю и общественное питание Витебска и Витебской области, чтобы в каждом населенном пункте каждый человек имел возможность приобрести нужные ему продукты питания и также мог всегда где-то покушать в нашем витебском регионе. Населенные пункты совсем небольшие. Местных жителей немного. Есть такие населенные пункты, где даже проживает один человек. Не глядя ни на какую рентабельность, все равно мы стараемся довезти до этого человека нужные ему продукты питания.  

«Есть такие населённые пункты, где проживает 1 человек». Хватает ли продуктов белорусам из глубинки?-7

Тамара Адамович, председатель правления Белыничского районного потребительского общества:
У нас восемь автомагазинов. Мы обслуживаем население Круглянского района, Белыничского и Толочинского районов – один автомагазин. Население нас ждет, население довольно. Мы в этом маленьком автомагазине везем весь ассортимент – от фруктов до колбасной, молочной продукции. Есть бабушки, кто-то больной, дедушки. И сумку поднесем. Они нас ждут.

«Есть такие населённые пункты, где проживает 1 человек». Хватает ли продуктов белорусам из глубинки?-10

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# Продукты питания # общество # Андрей Козик # Тамара Адамович # Ксения Худолей # Фотофакт

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