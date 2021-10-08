«Есть такие населённые пункты, где проживает 1 человек». Хватает ли продуктов белорусам из глубинки?

Новости Беларуси. Говорить о будущем Белкоопсоюза 8 октября в Минск приехали представители кооперации из всех регионов. Для них осень – горячий сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В разгаре заготовка овощных и фруктовых запасов от фермеров и сельчан. К холодам впору продумывать продуктовую логистику автолавок, на карандаше – переработка сырья в готовый магазинный товар.