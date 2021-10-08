Лукашенко на заседании Белкоопсоюза: «Вы отстали на семь пунктов – это очень много. Конкуренты не стоят на месте»
Новости Беларуси. Потребкооперация осталась верна своей главной цели – работать на благо людей. Это заявил 8 октября Александр Лукашенко, который участвует в общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Долгое время потребкооперацией руководил Валерий Иванов, три месяца назад он возглавил управление делами Президента, поэтому до этого дня должность главы Белкоопсоюза была вакантной. Участники заседания, прежде чем обсуждать перспективы развития потребкооперации, стратегию, избрали нового руководителя. Им стал Олег Мацкевич, который до этого работал первым зампредом Витебского облисполкома.
Потребкооперация обслуживает более трех миллионов белорусов, основная часть из которых живет преимущественно в сельской местности. Президент страны развитие этой организации держит на личном контроле. И сегодня присоединился к обсуждению. Но прежде свое видение высказали руководители региональных подразделений потребкооперации.
Так, несмотря на то, что за восемь месяцев 2021 года совокупный объем деятельности Белкоопсоюза превысил два миллиарда рублей, средняя зарплата сотрудников не так высока, как хотелось бы. Но несмотря на изменившиеся времена, глава государства отметил: Белкоопсоюз остался верен работе на благо людей. Вместе с тем есть ряд серьезных проблем в развитии потребкооперации, которые требуют решения. Показатели развития ниже среднереспубликанских.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Прирост розничного товарооборота потребкооперации за истекший 2020 год составил 95,3 %. Вы отстали на семь пунктов – это очень много. Конкуренты не стоят на месте, при этом преобладание продовольственных товаров в структуре розничного товарооборота также остается проблемой. В прошлый раз я поручал довести долю непродовольственной продукции хотя бы до 20 % – не выполнено. Вы просто болтаетесь на уровне 10-12 %. Новому руководителю поручаю изучить причины такого положения дел, нужно переломить эту негативную тенденцию. Привлекайте покупателя более широким ассортиментом и конкурентной ценой, и мы только что говорили, как привлечь. Вы торгуете на 90 % белорусскими товарами. Все наши производители этих товаров известны, объединяйтесь с ними и проводите акции, распродажи, как на ежегодных сезонных ярмарках в сентябре, октябре. Эту традицию мы недавно возродили, население прекрасно восприняло. Если в этом вам нужна будет помощь, мы подтолкнем ваших партнеров. Не менее остро стоит задача повышения качества обслуживания. Индикатором проблем служит постепенная утрата позиций на внутреннем потребительском рынке. Я не сравниваю вас с крупными сетями в Минске, ведь привести товар сразу в один торговый объект и снять прибыль не сложно, а вот доехать до каждой отдаленной деревеньки не каждый сможет. Но и здесь есть решение. Посмотрите, как за последние несколько лет развилась интернет- и электронная торговля. Начните это. Посмотрим, что получится в результате этого эксперимента в Белкоопсоюзе. Не буду долго говорить об этом, но вы должны знать, что у нас интернетом пользуется почти восемь миллионов человек.
Торговля – главное в сегодняшней деятельности организации, потому уменьшение количества торговых объектов в сельской местности особенно вызывает опасение. Вместе с тем глава государства настаивает: обслуживание и ассортимент там не должны отличаться от столичных.