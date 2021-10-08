Лукашенко на заседании Белкоопсоюза: «Вы отстали на семь пунктов – это очень много. Конкуренты не стоят на месте»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прирост розничного товарооборота потребкооперации за истекший 2020 год составил 95,3 %. Вы отстали на семь пунктов – это очень много. Конкуренты не стоят на месте, при этом преобладание продовольственных товаров в структуре розничного товарооборота также остается проблемой. В прошлый раз я поручал довести долю непродовольственной продукции хотя бы до 20 % – не выполнено. Вы просто болтаетесь на уровне 10-12 %. Новому руководителю поручаю изучить причины такого положения дел, нужно переломить эту негативную тенденцию. Привлекайте покупателя более широким ассортиментом и конкурентной ценой, и мы только что говорили, как привлечь. Вы торгуете на 90 % белорусскими товарами. Все наши производители этих товаров известны, объединяйтесь с ними и проводите акции, распродажи, как на ежегодных сезонных ярмарках в сентябре, октябре. Эту традицию мы недавно возродили, население прекрасно восприняло. Если в этом вам нужна будет помощь, мы подтолкнем ваших партнеров. Не менее остро стоит задача повышения качества обслуживания. Индикатором проблем служит постепенная утрата позиций на внутреннем потребительском рынке. Я не сравниваю вас с крупными сетями в Минске, ведь привести товар сразу в один торговый объект и снять прибыль не сложно, а вот доехать до каждой отдаленной деревеньки не каждый сможет. Но и здесь есть решение. Посмотрите, как за последние несколько лет развилась интернет- и электронная торговля. Начните это. Посмотрим, что получится в результате этого эксперимента в Белкоопсоюзе. Не буду долго говорить об этом, но вы должны знать, что у нас интернетом пользуется почти восемь миллионов человек.