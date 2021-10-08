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Ношение масок в Беларуси станет обязательным. Пока без штрафов

08 октября 2021 18:44
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Новости Беларуси. В Беларуси ношение масок и соблюдение дистанции в общественных местах станут обязательными. Правило начнет действовать уже завтра, 9 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ношение масок в Беларуси станет обязательным. Пока без штрафов-1

Министерство здравоохранения внесло изменения в санитарные нормы и правила, касающиеся профилактики гриппа и COVID-19. В магазинах, объектах общепита, бытового обслуживания, при посещении театров и кино, культурно-массовых мероприятий, стадионов, предприятий, учреждений здравоохранения, аптек и других объектов ношение масок и соблюдение дистанции станут обязательными, в том числе для физических лиц.  

Ношение масок в Беларуси станет обязательным. Пока без штрафов-4

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Беларуси:
Контролировать, несомненно, это будет санитарно-эпидемиологическая служба. На первом этапе мы будем проводить мониторинг и убеждать наше население к соблюдению дистанции и ношению медицинских масок или же марлевых повязок. Посмотреть, как соблюдаются эти правила и субъектами, и гражданами. А затем возможны и применения других мер. Об административных мерах взыскания мы пока не говорим.  

Ношение масок в Беларуси станет обязательным. Пока без штрафов-7

Меры связаны с неблагополучной эпидситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.  

# Коронавирус # общество # Александр Тарасенко # Фотофакт

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