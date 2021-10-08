Леониду Куравлёву – 85 лет. Как живёт юбиляр и что считает счастливым билетом?

Любимый миллионами артист Леонид Куравлев отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря его образу в кино каждый знает, кому Афоня рубль должен и что там ООН про Гондурас решил. Всего на счету Куравлева более 200 картин. Многим зрителям особенно запомнились его комедийные образы в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Ты – мне, я – тебе», «Не может быть», «Золотой теленок». Теперь артист давно не дает интервью и не снимается в кино. От этого не угасает народная любовь к мэтру кинематографа. С 85-летием народного артиста РСФСР Леонида Куравлева поздравил Президент Беларуси.

Нестареющий герой, могикан актерской школы советского кинематографа. 8 октября юбилей отмечает «артист больших и малых театров». Мастер импровизаций, человек с невероятной харизмой и слишком известной фамилией.

Леониду Куравлеву – 85. Сантехник Афоня – даже непутевые персонажи в его исполнении получаются настолько обаятельными, что просто не могут не вызывать симпатию.

Если не сверяться с биографической справкой, то трудно поверить, что ему 85. Кроме десятков ролей и народного признания, Куравлев может похвастаться двумя детьми и тремя внуками. В обычной жизни любимец миллионов – уставший от внимания человек, которому давно наскучило давать интервью и позировать перед телекамерами. Куравлев не любит, как сам говорит, светить мордой лица.

Мальчик из рабочей семьи немало натерпелся от одноклассников. Ему трудно давались науки, но пережить все тяготы помог школьный драмкружок. Работал на фабрике мягких игрушек, на оптическом заводе, поступил во ВГИК. Его считали студентом средней руки. Но эпизод за эпизодом – вертикальный актерский взлет. Знаменитым он проснулся после выхода на экраны фильма «Живет такой парень». Счастливый случай свел начинающего актера с Василием Шукшиным, который доверил ему сразу главную роль. Пашка Колокольников в исполнении Куравлева стал народным героем, а образ обаятельного и доброго персонажа определил амплуа.

Виртуозно играя простаков, сам Куравлев – совершенно другой: зачитывается Гоголем и Ницше, глубокий, содержательный и образованный.

В огромной фильмографии Куравлева нет ни одной мелодрамы, ни одной истории любви. Свою настоящую любовь он прожил в жизни. Он познакомился со своей будущей женой Ниной, когда учился в 9 классе. Пришел на каток, увидел ее, семиклассницу, которая скользила по кругу, и все – пропал.