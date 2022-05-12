«Необходимо бояться равнодушных». Каких жизненных принципов придерживается Сергей Хоменко?

Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:

Наверное, я несколько слоганов или цитат скажу. Первая цитата, которая не только у руководителя, но и у любого человека должен быть стержень. Не надо бояться друзей – друзья могут только предать. Не надо бояться врагов – враги могут только убить. Необходимо бояться равнодушных, именно с их молчаливого согласия творятся самые страшные преступления в этом мире. Поэтому, зная даже вашу позицию, предыдущие годы показали, моя позиция точно такая же – никогда не оставаться равнодушным. В любой ситуации, если ты можешь помочь, помоги. Если ты должен высказать о том, что это неправильно или принять какие-то действия, в обязательном порядке это сделай. Иначе по-другому быть не должно. Если ты смолчал, смалодушничал, если ты подумал, что пройдет, – это первый шаг к подлости. Второе, очень мне нравятся слова Платона: живи в сочетании с природой, делай все в меру и честно выполняй свой долг.

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