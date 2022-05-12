«Чтобы хватило до нового урожая». Богданов рассказал, что овощи и фрукты станут дешевле уже в мае

Новости Беларуси. Овощи и фрукты уже в мае в Беларуси станут дешевле, заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В начале весны цены подскочили не только на продукты питания. На стоимость многих товаров повлияло закрытие границ и удорожание логистики. Сейчас ситуация стабилизируется. Это связано с укреплением курса белорусского и российского рубля. Уже в апреле стоимость цитрусовых снизилась на 8 %, бананов – на 9 %.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

В следующем сезоне, на 2022-2023 год, мы увеличиваем объемы закладки, делаем немного другой механизм, который позволит еще больше растянуть объем производимых овощей и фруктов, особенно «борщевого набора», популярного у нашего населения, чтобы хватило до нового урожая.