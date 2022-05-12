Как сократить расходы на ремонт машины в случае ДТП? Рассказываем про виды страхования

Владельцу автомобиля важно позаботиться о страховании своего транспорта и таким образом свести к минимуму расходы на его ремонт в случае ДТП.

Виталий Гордейчик, начальник отдела рассмотрения претензий и урегулирования убытков управления транспортного страхования:

Нужно отметить два основных вида: обязательное страхование гражданской ответственности, а также добровольное страхование, оно проще называется Каско. Обязательное страхование срабатывает исключительно на случаи дорожно-транспортного происшествия. Каско же отличается тем, что страхуется непосредственно предмет страхования – автомобиль – и на большее количество разных ситуаций, когда он может быть поврежден. Сюда можно отнести подтопление, повреждение градом либо упавшую ветку дерева.

По обязательному страхованию оба участника ДТП могут получить возмещение ущерба только в том случае, если у виновника аварии заключен договор комплексного страхования. Стандартный полис обязательного страхования покрывает расходы лишь пострадавшей стороны в соответствии с установленным порядком.

Виталий Гордейчик:

Размер ущерба ограничен 10 000 евро, куда входит ущерб, причиненный как автомобилю, так и расходы на ведение дела. Извещение о ДТП подразумевает выплату в пределах 800 евро в эквиваленте. Это превышает размер средней выплаты по виду страхования.

Ирина Боярчук, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска:

Когда проверку проводит орган внутренних дел, сотрудник ГАИ подготавливает и передает пострадавшему справку установленной формы. С данной справкой потерпевший имеет право обратиться в страховую организацию. Если повреждения автомобиля незначительные – легкие потертости, царапины, то лимит 800 евро покроет все расходы по ремонту. Есть еще один способ урегулирования конфликта на дороге, при котором участники могут зафиксировать факт ДТП и обратиться в страховую организацию без участия сотрудников Госавтоинспекции.

Ирина Боярчук:

В данном случае заключается европротокол. Обязательными условиями для заключения европротокола является наличие действующего водительского удостоверения у обоих участников дорожного движения. Не должно быть споров по обстоятельствам ДТП. Виновник ДТП должен признавать свою вину, также каждый из участников должен иметь на момент ДТП действующий договор страхования. Сумма ущерба не должна превышать 800 евро. С заполненным извещением о ДТП либо со справкой ГАИ собственник автомобиля может обращаться в страховую компанию. При себе нужно иметь документы на автомобиль, страховое свидетельство и отметку о прохождении технического осмотра. Кстати, если договор на страхование не заключен, водитель может получить штраф.