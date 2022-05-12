«Соединяется по Wi-Fi». Студенты энергетического колледжа изобрели автоматический измеритель проводов

В банке прогресса «100 идей для Беларуси» оказался датчик проводки. В эпоху квартирного вопроса и моды на загородное жилье он выстрелил прямо в цель. Груз с плеч строителям, реальная экономия времени и материалов, гарантия точности и надежности. За IT будущее.

Ярослав Меркулов, выпускник Минского государственного энергетического колледжа:

Вот такой вот кубик, который непосредственно ставится по центру комнаты, соединяется по Wi-Fi с вашим телефоном, планшетом, компьютером, забиваются туда все необходимые размеры, количество выключателей, окон, дверей, дверные проемы, выбиваются всевозможные варианты прокладки проводки. Соответственно, от этого он автоматически просчитывает длину всех затрачиваемых проводов на проводку и выдает вам итоговую стоимость.

Умный датчик проводит разметку комнаты лазерами. Такого на просторах СНГ еще не было. Инновацией заинтересовались инженеры компаний и технопарк. В планах – создать устройство из белорусских материалов. Импортозамещение сыграет на руку всем. Ярослав Меркулов:

Себестоимость его выльется в 265 белорусских рублей 93 копейки, что поддержит наш малый и средний бизнес частный, обойдется по карману любому желающему, который захочет воспользоваться когда-то этим датчиком.

Команда энергетического колледжа уже трижды участвовала в проекте «100 идей для Беларуси», но золото с датчиком взяли впервые. Обошли конкурентов и выиграли в онлайн-голосовании. Гордость альма-матер – умная остановка на Немиге, которая сделала жизнь мобильнее. Пока на макете остался велолайф – парк с кафешкой, прокатом велосипедов, самокатов, роликов и бесплатной мастерской. Ноу-хау от зумеров на высоте.

Ирина Хомич, мастер производственного обучения Минского государственного энергетического колледжа:

Также из нашего колледжа в этом году участвовали дополнительные проекты. Такой, как «Стоп COVID». Он прошел на республику. Это автомат, который за 50 копеек выдавал тебе маску.

Ярослав Меркулов:

Еще одна разработка – это биогаз. Занимали призовое место в Казахстане. Суть в маленькой домашней биогазовой установке для каждого участка. Шагнуть в новое завтра просто, когда есть школа, поддержка и мотивация. В 2021 году энергетический колледж отметил 50-летний юбилей. Традиции и знания – залог успеха. Победа – ракета в будущее. Ирина Хомич:

Я хочу пожелать людям, которые участвовали, не опускать руки и дальше продвигаться с этой идеей.