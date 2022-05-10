«К этим людям должен быть свой подход». В чём специфика работы Департамента охраны?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси.

Юлия Артюх, СТВ:

Вы прошли очень много ступеней, были на очень многих руководящих должностях, в том числе руководили Департаментом охраны, по-моему, лет пять. В чем специфика внутренних войск? Департамент охраны что делает? Что было в тот период вашей жизни?

Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:

Говоря о внутренних войсках, оценивая и анализируя их роль и место в системе Министерства внутренних дел, с одной стороны – это одно из самых боеспособных составных частей Министерства внутренних дел. С другой стороны – это школа подготовки настоящих граждан. Я всегда говорил так: без разницы после увольнения из рядов внутренних войск рядового, сержанта, без разницы, куда он пойдет. Самое главное, чтобы он был настоящим гражданином. Но высшей степенью профессионализма командиров соединений воинских частей является, когда тот человек, который прошел службу во внутренних войсках, следующим этапом делает службу в Службе безопасности Президента, в органах пограничной службы. Это первый этап служения государству. Спецификой Департамента охраны является то, что это многотысячный – более 35 тысяч сотрудников и гражданского персонала. Если на спектр разложить, это сотрудники органов внутренних дел, электромонтеры, дежурные пультов, которые находятся в подразделениях департамента, сторожа, контролеры. Если анализировать по социальному составу, по возрастному цензу, получается весьма разный состав. К этим людям должен быть свой подход. Один подход к действующим сотрудникам, другой подход – к электромонтеру. Третий подход – к сторожу и контролеру. Вы говорите, какие достижения, именно в этот период была завершена фактически реконструкция учебного центра в Горанях. На мой взгляд, на сегодня это один из самых современных на территории бывшего Советского Союза центров по подготовке сотрудников Департамента охраны и гражданского персонала. Потому что там созданы все условия, начиная от элементарного введения в должность, до психологических полос и выстраивания возможных вариантов действия сотрудников в различных условиях обстановки.

Юлия Артюх:

А сколько вам было лет, когда вы пришли руководителем Департамента? Мне кажется, вам еще и 40 не было.