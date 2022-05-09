«Переживания мамы оценить нельзя». Почему Сергей Хоменко после школы уехал учиться во Владикавказ?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси.
Юлия Артюх, СТВ:
Вы учились в высшем военном училище в Орджоникидзе. Родились вы в Украине, потом вы туда поступили. После армии получается?
Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:
Я поступил после школы. Это был нормальный процесс – представители Беларуси учились в Новосибирске – был Советский Союз. Выбор училища – это профессиональный выбор человека, который посоветовался с кем-то. Играло определенную роль, конечно, и расстояние в этой ситуации. Потому что Орджоникидзе, теперешний Владикавказ, по теперешним меркам далеко, а тогда было совсем недалеко. Сутки в пути по расстояниям Советского Союза – это было совсем рядом. Поэтому выбор пал именно на это училище. И по сей день, начиная с десятого июля 1983 года, я не жалею о своем выборе. Потому что это действительно была не только начальная военная школа, дающая образование офицера, там учили выдержке, общению, выполнению строгому и четкому тех указаний, которые даны руководителем – это все пригодилось в жизни.
Юлия Артюх:
Вы знаете, что интересно, вы говорите: на то время сутки – не расстояние. У нас сейчас отправляют в армию с тяжелым сердцем, условно, из Могилева в Минск служить. И мама переживает, как мне каждые выходные съездить привезти пирожок сыну. У нас уезжают, например, гражданские студенты из города в город, и родители переживают. Как ваши родители реагировали на перемещение такое?
Сергей Хоменко:
Уважительно реагировали, с пониманием. Вы говорите о мамах 20-х годов XXI века – они мамы всегда. Переживания мамы оценить нельзя. Я думаю, моя мама переживала точно так же, как мамы теперешних военнослужащих вооруженных сил, внутренних войск, органов пограничной службы переживают о своих сыновьях. Здесь степень уравнения провести невозможно, исходя из расстояния. А то, что сыновья любовь должна бумерангом возвращаться к матери, как это можно оценить теми годами, о которых я говорю, 80-ми прошлого века или теперешними, невозможно. Сыновья любовь тоже всегда одинаковая.
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