«Переживания мамы оценить нельзя». Почему Сергей Хоменко после школы уехал учиться во Владикавказ?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси.

Юлия Артюх, СТВ:

Вы учились в высшем военном училище в Орджоникидзе. Родились вы в Украине, потом вы туда поступили. После армии получается?

Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:

Я поступил после школы. Это был нормальный процесс – представители Беларуси учились в Новосибирске – был Советский Союз. Выбор училища – это профессиональный выбор человека, который посоветовался с кем-то. Играло определенную роль, конечно, и расстояние в этой ситуации. Потому что Орджоникидзе, теперешний Владикавказ, по теперешним меркам далеко, а тогда было совсем недалеко. Сутки в пути по расстояниям Советского Союза – это было совсем рядом. Поэтому выбор пал именно на это училище. И по сей день, начиная с десятого июля 1983 года, я не жалею о своем выборе. Потому что это действительно была не только начальная военная школа, дающая образование офицера, там учили выдержке, общению, выполнению строгому и четкому тех указаний, которые даны руководителем – это все пригодилось в жизни.