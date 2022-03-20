«Необходимо более качественно и эффективно организовать». Субботин о работе АПК Витебской области

Новости Беларуси. Крепкая экономика – фундамент независимости, и для этого важен вклад каждого на своем рабочем месте и инициативность. В Витебской области Президент разбирался, почему агропромышленные объединения, предложенные в качестве той самой спасительной соломинки для АПК региона, так и остались на якоре, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Про то, что что-то идет не совсем по плану, Александр Лукашенко говорил еще год назад, спрашивал: может, стоит подкорректировать путь? Тогдашний губернатор Николай Шерстнев уверял: эффект будет, нужно лишь подождать. Этой позиции он придерживается и сегодня. Прошло два года. «Есть факты задержек зарплаты». Президент о проблемах агропромышленных объединений Витебской области (подробнее тут). О достижениях отчитывается уже новый глава региона. Александру Субботину явно было бы приятнее озвучивать другие цифры, но как есть.

Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:

Мясоперерабатывающие предприятия за 2021 год загружены были на 31 % всего, за январь-февраль 2022 года – на 26,5%. Молокоперерабатывающие предприятия – на 74 % и 75 %. Мы видим, что необходимо более качественно и эффективно организовать работу перерабатывающих предприятий по примеру аналогичных предприятий из других областей. То есть если сейчас более маржинальна цельномолочная продукция, перебрасывать на эти предприятия именно сырье и получать прибыль. Но прибыль... Чтобы те, от кого это сырье будет уходить, тоже получали доступ к этой прибыли, и их сырьевая зона, их предприятия тоже не страдали. Это позволит также оптимизировать административно-управленческие аппараты на всех перерабатывающих предприятиях, а также даст возможность видеть общую картину по сырьевой зоне, их проблемные вопросы, возможности эффективного их решения.

Наглядное подтверждение озвученного Президент получил за пару часов до начала совещания. В Глубоком он посетил молочноконсервный комбинат и мясоперерабатывающий завод. И там, и там производят качественную, вкусную и очень востребованную продукцию, в чем на месте и предложили убедиться. И там, и там готовы делать и продавать больше, было бы из чего. На том же МКК из возможных 700 тонн молока, в день не перерабатывают и 300. А 23 прикрепленных хозяйства пока не могут обеспечить эту потребность. «Было дно, а стало еще хуже. То есть ниже дна». Лукашенко об АПК в Глубоком. Да, очевидно, какие-то трудности предусмотреть изначально не представлялось возможным, такие совещания и нужны, чтобы скорректировать стратегию.

Справедливости ради, какие-то из изначально поставленных задач за это время все же удалось решить. И они, что немаловажно, социальной направленности.