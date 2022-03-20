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Людей полно в ТЦ, ресторанах, кафе. Как минчане проводят весенние выходные?

20 марта 2022 19:16
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А тем временем в Беларусь, как и во все Северное полушарие, пришла настоящая весна. 20 марта день весеннего равноденствия, который наши предки считали настоящим праздником и наделяли даже магической силой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как оно есть на самом деле, история умалчивает, но день действительно просто как на заказ. Витамина D в избытке, как и положительных эмоций, которые жители столицы получают на свежем воздухе.

Репортаж Оксаны Семашко.

С приходом долгожданной весны соскучившиеся по теплу минчане и гости мегаполиса высыпали на улицу навстречу солнцу.

Людей полно в ТЦ, ресторанах, кафе. Как минчане проводят весенние выходные?-1

Здесь в парковой зоне и гуляем с детьми, отдыхаем.

В спальных районах Минска стали более популярны спортивные площадки и скверы.

Людей полно в ТЦ, ресторанах, кафе. Как минчане проводят весенние выходные?-4

Я провожу с внуками. Приезжают ко мне на выходные дни, и я с ними постоянно здесь. И уточек мы здесь кормим. Занимаемся тренажерным. Я их заставляю, чтобы они немного иммунитет набирали, занимались спортом.

Людей полно в ТЦ, ресторанах, кафе. Как минчане проводят весенние выходные?-7

Мы с детьми гуляем здесь на канале в парке. На горках катаемся, гуляем, в парк Челюскинцев ходим, на самокатах катаемся, на велосипедах.

Со снятием ограничений на перемещение стало многолюднее в белорусской столице благодаря туристам из России.

Людей полно в ТЦ, ресторанах, кафе. Как минчане проводят весенние выходные?-10

Тепло, нормально, комфортно добрались, посмотрели, что, чего. Вот погода есть. Сейчас нужно солнце, дышать и вот в этот спортивный олимпийский комплекс. Там бассейн с минеральной водой. Конечно, точка номер один – это сад, потому что я в городе был сейчас на Свислочи, в парке Янки Купалы.

Людей полно в ТЦ, ресторанах, кафе. Как минчане проводят весенние выходные?-13

Пока проводим время в Минске в парке, пытаемся отвлечься от событий, вдохнуть свежим воздухом, весенним солнечным. Очень рады этим солнечным денькам.

Людей полно в ТЦ, ресторанах, кафе. Как минчане проводят весенние выходные?-16

– Это долгожданная неделька такая выдалась, вообще замечательная погода. С наслаждением всегда выезжаю в город на велосипеде.
– В интернете некоторые пишут, что люди пропали в городе.
– Людей много, я бы не сказал, что пусто.

Вопреки информации, которую распространяют отдельные интернет-ресурсы о том, что город опустел, белорусская столица продолжает жить присущей ей полноценной активной и насыщенной жизнью. 

Наша съемочная группа провела собственное расследование. Вот так даже не журналисты, а белорусы опровергают фейки.

Людей полно в ТЦ, ресторанах, кафе. Как минчане проводят весенние выходные?-19

Сейчас свободно можно кататься. Ну, разве что людей тут много, но для этого есть велодорожки. Все по торговым центрам гуляют по всяким, то есть отдыхают люди.

Людей полно в торговых центрах, ресторанах, кафе, барах. Мы с моей коллегой Кристиной Сущеня отправились в разные точки города, чтобы увидеть все своими глазами.

Людей полно в ТЦ, ресторанах, кафе. Как минчане проводят весенние выходные?-22

Оксана Семашко, корреспондент:
Многолюдно сегодня и в торговых центрах. Как видим, здесь народу полно. Просто пруд пруди.

Людей полно в ТЦ, ресторанах, кафе. Как минчане проводят весенние выходные?-25

Кристина Сущеня, корреспондент:
Яблоку действительно негде упасть, поэтому такая вот обстановка в центре Минска.

Те, кто предпочитает отдых среди городской природы, устраивают прогулки с домашними любимцами, катаются на велосипедах, устраивают пробежки, жарят шашлык или рыбачат. 

Людей полно в ТЦ, ресторанах, кафе. Как минчане проводят весенние выходные?-28

– Здравствуйте! Как улов? Столичное телевидение.
–  Нормально.
–  Ух, ты! Рыбка. Может, слышали, в интернете пишут, что город опустел, пропали люди. Где люди?
– Да нет. Люди вот они.

Так что Минск не опустел, и каждый здесь занят своим делом.

В интернете пишут: улицы Минска опустели. Узнали, так ли это (подробнее тут).  

# Опрос # общество # Оксана Семашко # Кристина Сущеня # Фотофакт

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