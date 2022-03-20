Людей полно в ТЦ, ресторанах, кафе. Как минчане проводят весенние выходные?

А тем временем в Беларусь, как и во все Северное полушарие, пришла настоящая весна. 20 марта день весеннего равноденствия, который наши предки считали настоящим праздником и наделяли даже магической силой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как оно есть на самом деле, история умалчивает, но день действительно просто как на заказ. Витамина D в избытке, как и положительных эмоций, которые жители столицы получают на свежем воздухе. Репортаж Оксаны Семашко. С приходом долгожданной весны соскучившиеся по теплу минчане и гости мегаполиса высыпали на улицу навстречу солнцу.

Здесь в парковой зоне и гуляем с детьми, отдыхаем. В спальных районах Минска стали более популярны спортивные площадки и скверы.

Я провожу с внуками. Приезжают ко мне на выходные дни, и я с ними постоянно здесь. И уточек мы здесь кормим. Занимаемся тренажерным. Я их заставляю, чтобы они немного иммунитет набирали, занимались спортом.

Мы с детьми гуляем здесь на канале в парке. На горках катаемся, гуляем, в парк Челюскинцев ходим, на самокатах катаемся, на велосипедах. Со снятием ограничений на перемещение стало многолюднее в белорусской столице благодаря туристам из России.

Тепло, нормально, комфортно добрались, посмотрели, что, чего. Вот погода есть. Сейчас нужно солнце, дышать и вот в этот спортивный олимпийский комплекс. Там бассейн с минеральной водой. Конечно, точка номер один – это сад, потому что я в городе был сейчас на Свислочи, в парке Янки Купалы.

Пока проводим время в Минске в парке, пытаемся отвлечься от событий, вдохнуть свежим воздухом, весенним солнечным. Очень рады этим солнечным денькам.

– Это долгожданная неделька такая выдалась, вообще замечательная погода. С наслаждением всегда выезжаю в город на велосипеде.

– В интернете некоторые пишут, что люди пропали в городе.

– Людей много, я бы не сказал, что пусто. Вопреки информации, которую распространяют отдельные интернет-ресурсы о том, что город опустел, белорусская столица продолжает жить присущей ей полноценной активной и насыщенной жизнью. Наша съемочная группа провела собственное расследование. Вот так даже не журналисты, а белорусы опровергают фейки.

Сейчас свободно можно кататься. Ну, разве что людей тут много, но для этого есть велодорожки. Все по торговым центрам гуляют по всяким, то есть отдыхают люди. Людей полно в торговых центрах, ресторанах, кафе, барах. Мы с моей коллегой Кристиной Сущеня отправились в разные точки города, чтобы увидеть все своими глазами.

Оксана Семашко, корреспондент:

Многолюдно сегодня и в торговых центрах. Как видим, здесь народу полно. Просто пруд пруди.

Кристина Сущеня, корреспондент:

Яблоку действительно негде упасть, поэтому такая вот обстановка в центре Минска. Те, кто предпочитает отдых среди городской природы, устраивают прогулки с домашними любимцами, катаются на велосипедах, устраивают пробежки, жарят шашлык или рыбачат.