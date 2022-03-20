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«Предупреждают о таких перевозках». Губернатор Тосканы рассказал, что знал о поставках оружия в Украину

20 марта 2022 19:13
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Украина вносит все больший раздор в некогда дружную европейскую семью. Так, сотрудники аэропорта Пизы отказались выходить на работу из-за поставок оружия в Киев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Такая помощь тщательно маскировалась. Ее отправляли под видом гуманитарки. Но вместо еды и лекарств в Украину отправляли натовские «Боинги», до треска напичканные оружием. Посылку случайно обнаружили гражданские грузчики. Как выяснилось, парламент Италии тоже был в курсе и согласовал такую помощь еще в начале марта. Знал о поставках оружия и губернатор Тосканы. Он этого даже не скрывает.

«Предупреждают о таких перевозках». Губернатор Тосканы рассказал, что знал о поставках оружия в Украину-1

Эудженио Джани, губернатор Тосканы:  
Я знаю о предполагаемой отправке оружия на гражданском самолете, вылетающим из аэропорта Пизы, который вместо этого должен был содержать гуманитарную помощь. Откуда я знаю? Губернаторов областей предупреждают о таких перевозках. Вся информация сейчас находится под контролем.  

Судя по всему, в Италии все были в курсе, кроме обычных людей, которые, как оказалось, не собираются покрывать темные делишки своих политиков. Митинги против поставок оружия на Украину прошли в разных городах страны, в том числе в Риме.  

Сотрудники аэропорта в Италии отказались выходить на работу из-за поставок оружия в Украину – подробнее здесь.  

# Международная политика # общество # Эудженио Джани # Фотофакт

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