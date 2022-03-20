«Предупреждают о таких перевозках». Губернатор Тосканы рассказал, что знал о поставках оружия в Украину

Украина вносит все больший раздор в некогда дружную европейскую семью. Так, сотрудники аэропорта Пизы отказались выходить на работу из-за поставок оружия в Киев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Такая помощь тщательно маскировалась. Ее отправляли под видом гуманитарки. Но вместо еды и лекарств в Украину отправляли натовские «Боинги», до треска напичканные оружием. Посылку случайно обнаружили гражданские грузчики. Как выяснилось, парламент Италии тоже был в курсе и согласовал такую помощь еще в начале марта. Знал о поставках оружия и губернатор Тосканы. Он этого даже не скрывает.