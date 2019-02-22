«Нельзя загубить то, что здесь задумано». Репортаж о визите Президента Беларуси в Военную академию

Новости Беларуси. Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики. Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с курсантами, слушателями и преподавателями Военной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В преддверии Дня защитников Отечества глава государства ознакомился с ходом подготовки специалистов новейшего профиля в элитном вузе. Президенту, в частности, показали, как обучают военнослужащих новой IT-роты. Подробности в репортаже Виктории Ходосок.

Виктория Ходосок, СТВ:

Военную академию по праву называют главным военным вузом страны. Буквально в 2018 году она отметила свое 65-летие. За это время здесь подготовили более 5000 офицеров для армий иностранных государств и более 35 тысяч – для белорусской. Артиллеристы, связисты, разведчики, летчики – гордость и элита Вооруженных Сил страны.

Военную академию Александр Лукашенко, что символично, посетил накануне Дня защитников Отечества. Ведь здесь растят тех, кто в будущем составит профессиональную основу национальной безопасности. И в условиях современных реалий – затяжных военных конфликтов и беспощадных войн – готовыми быть нужно к любому повороту событий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы должны готовить современных бойцов, грубо говоря, для современных войн.

Зал военной славы Беларуси в академии создали несколько лет назад. Экспозицию с тысячелетними событиями представили главе государства. У него как у историка рассказ курсантов вызвал неподдельный интерес. При этом Александр Лукашенко обратил внимание: факт должен оставаться фактом – историю не нужно переписывать в угоду политике. «Историю пытались ломать, переписывать, крошить». Президент Беларуси, посещая зал военной истории Военной академии Успел Президент заодно пообщаться и с курсантами академии, хоть и главная встреча была еще впереди. Спросил про учебу и, конечно, про будущее.

– Ты кем будешь?

– Министром обороны, товарищ главнокомандующий.

– Министр обороны – это хорошо. Надо записать, а то я мучаюсь, где взять резерв Равкову. Вот! Ты как будущий министр обороны должен подумать о недостатках нашей структуры – в науке, может быть, военной и других вещах – и предложить что-то. То, что должно лечь в основу будущей нашей армии. Поэтому думай, коль заявил. Успехов тебе.

– Спасибо.

Показали Президенту и как устроено новое элитное и пока единственное в стране подразделение – рота информационных технологий, совместный проект Министерства обороны и ПВТ. У айтишников в берцах свой компьютерный класс, комната отдыха с кофе, тренажерный зал – можно сказать, «армейский» соцпакет. Сформировали роту в 2018 году. Первое пополнение – специально отобранные 40 военнослужащих, они же программисты. За право служить именно здесь каждому пришлось побороться: конкурс как на престижный факультет – 8 человек на место.

Его отобрали из сотен желающих дипломированных специалистов. Служить в информационную роту инженер-программист Артем Шушкевич пришел после двух лет работы в IT-компании. Он, как и его сослуживцы, «заточен» на результат: навыки рядовой применяет в разработке специального веб-приложения – безусловно, на пользу вооруженных сил.

Артем Шушкевич, военнослужащий роты информационных технологий Военной академии Беларуси:

Такие подразделения нужны, это неоспоримый факт. И не обязательно только в сфере информационных технологий. Если имеются специалисты определенной сферы, и они подлежат военному призыву, можно создать для них специальное подразделение. И они будут выполнять задачи конкретные по предназначению, при этом не теряя своей квалификации.

Внедрение IT в военное дело – сегодня общемировая практика. Ставки не только на огневую мощь, но и молниеносную достоверную информацию. «Боевой потенциал» технологий сложно недооценить. Один аргумент: на вооружении армии есть образцы, в принципе не способные работать без контроля умных компьютерных систем.

Дмитрий Сахарук, исполняющий обязанности заместителя начальника Военной академии Беларуси по научной работе:

Современное вооружение, средства связи, коммуникации – везде программные продукты. Они требуют, кроме их разработки, также модернизации, обслуживания, сопровождения на всех этапах жизненного цикла. Отсюда стала необходимость в обучении или получении в вооруженных силах специалистов, готовых решать поставленные задачи. У нас, на мой взгляд, наиболее верное решение. Мы пошли самым коротким, прямым путем – отбором таких специалистов из лиц, подлежащих призыву на срочную военную службу и созданием роты информационных технологий.

Но Александр Лукашенко отметил: нам обязательно нужен результат. Работать следует на уровне Парка высоких технологий, и даже лучше.

Александр Лукашенко:

Нельзя загубить то, что здесь задумано. Конечно, это прежде всего для армии. Ну, и надо посмотреть, создавать такой продукт, который можно будет и продать. Вы должны продавать не только на внутреннем рынке, но и на внешнем, экспортом заниматься. И то, что они на экспорт продадут, для начала, чтобы их заинтересовать, налоги уплатили – деньги пусть забирают. Надо всячески делать все для того, чтобы не погибла эта идея в зародыше.

Зачет айтишники получат в конце службы. За это время каждый рядовой должен будет себя проявить. В свою очередь, это станет показателем, правильно ли поступили, создав такое подразделение нового поколения. 11 факультетов, 39 специальностей, при этом конкурс на некоторые доходит до 10 человек на место. Что и говорить, Военная академия – это уже бренд. С элитой нашей национальной армии уже после знакомства с вузом встретился Президент. Курсанты, слушатели, профессорско-преподавательский состав – всего около 90 человек. Выбранная аудитория едва ли вместила всех желающих.

Александр Лукашенко признался: увиденным доволен. Обучение на высоком уровне, главное – не забывать о практикоориентированности. А еще о том, что сегодняшняя армия – это высокотехнологичное оборудование и высокоточное оружие, которые наверняка позволят противостоять внешним вызовам и угрозам. «Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики». Александр Лукашенко посещает Военную академию Александр Лукашенко: Надо не отставать в этом мире. Если отстанем, будем провинцией чьей-то Еще в начале разговора Александр Лукашенко рассказал, почему все-таки было принято решение о создании своей Военной академии.

Александр Лукашенко:

Столько было споров – да зачем нам надо, да не надо нам обучать, Россия нам поможет и прочее. Но я принял решение. Поскольку были люди, я думал: будет основа. Создадим эту академию, пусть у нас будет свое. А потом думаю: почему бы нам иностранцев не учить, здесь получать соответствующие деньги? Ну и несколько человек оставил в учебных заведениях России, ведь это наш основной союзник. И дело даже не в этом – это наша Россия, мы всегда будем вместе, сколько бы мы там ни ругались, ни спорили. Я помню, был период в России, когда наших ребят в Академии Генштаба и других академиях просто отодвинули на задний план и обучали вместе с иностранцами. Я говорю: «Нет, так не пойдет. Тогда мы вообще не будем к вам посылать людей, и вы будете просто позорники». Они нас вернули к обучению в основной состав, там, где обучают своих. Копья ломались особенно при создании этой академии. Я раз подошел к этому вопросу, второй раз, а потом думаю: нет, будем своих готовить. Создадим свою академию.

Как видим, не прогадали. Сегодня материально-техническая база академии на высшем уровне. Не обходимся и без ноу-хау – чего только стоит первая на постсоветском пространстве IT-рота. Александр Лукашенко, посещая Военную академию: «Мы – сторонники миролюбивой политики» Умение принимать грамотные решения и брать на себя ответственность – одни из главных качеств хорошего руководителя, причем любого уровня. Но и это далеко не все. Своим мнением с ребятами поделится наш Президент. Александр Лукашенко:

Не бывает армии без дисциплины. Надо требовать порядок, но не должно быть солдафонства, запомните. Вы не должны быть грубиянами в отношении своих подчиненных. Не допускайте дедовщины. Когда я получаю информацию о какой-то дедовщине в подразделениях, я уже говорил, у меня в жилах просто кровь закипает.

Если бы я вам рассказал, как я боролся, будучи офицером, с дедовщиной, вы бы ахнули. Но я добился того, что в роте была железная дисциплина. Вот без дисциплины ничего не сделаем. Но все должно быть по-мужски, и в основе должна лежать справедливость. Александр Лукашенко: «У меня есть четкие границы, за которые я не могу переступить» Президент Беларуси ответил на вопрос о книгах, которые его вдохновляют Общение получилось конструктивным и очень теплым. А главное, неформальным. На память главе государства вручили подарок. В свою очередь Александр Лукашенко пожелал мужества и поблагодарил за профессионализм.