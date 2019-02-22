«Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики». Александр Лукашенко посещает Военную академию

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня мы видим, что деятельность Североатлантического альянса на европейском континенте значительно активизировалась. Расширение военных блоков, разработка и внедрение новых технологий вооруженного противоборства осложняют ситуацию вблизи наших границ. Всем следует знать, что Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики. Мы и впредь будем защищать свои интересы, в том числе в рамках совместной оборонной доктрины с нашим стратегическим партнером – Российской Федерацией, с которой, как вы знаете, у нас создана на западном направлении в рамках ОДКБ (да и дело не в ОДКБ, а в нашем союзе с Россией) единая группировка войск. Однако это не значит, что мы откажемся от взаимодействия с другими странами, в том числе и в военно-политическом смысле.

Как суверенное государство, Беларусь готова к конструктивному диалогу, в том числе и с Североатлантическим блоком, на принципах паритетности и прозрачности. Мы себя не отгораживаем забором ни от кого. Мы готовы вести этот диалог. Но у нас есть свои интересы, и эти интересы должны уважаться нашими партнерами, теми, кто хочет с нами вести этот диалог.