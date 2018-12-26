Показываем компьютерный класс для первой белорусской IT-роты в Военной академии

Новости Беларуси. Аты-баты, шли IT-солдаты. 26 декабря в Военной академии появился компьютерный класс для первой на постсоветском пространстве IT-роты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

40 военнослужащих, которые имеют высшее техническое образование по IT-специальности, приступают к выполнению военных задач. Для чего создавалась такая рота, и зачем нужны солдаты-программисты, узнавал корреспондент Евгений Поболовец.

Конкурс – 8 человек на место! IT-рота – это 40 лучших, каждый в своей сфере. Отдельное воинское формирование из числа профессиональных айтишников. Вадим Белорусов, как и большинство его сослуживцев, на гражданке работал в Парке высоких технологий – занимался веб-дизайном. Теперь ближайшие полгода он военнослужащий IT-роты.

Вадим Белорусов, военнослужащий IT-роты Военной академии Беларуси:

Задачи ставятся. Некоторые люди, в принципе, уже знают о своих проектах, о своей направленности, которой они будут придерживаться. В основном это будет разработка прикладных программ.

Новый класс – это 44 рабочих места. Компьютерные станции – мощные процессоры, современные видеокарты и эргономичные стулья, чтобы военнослужащий не уставал и мог работать часами, если не сутками.

Евгений Поболовец, СТВ:

3D-моделирование абсолютно любого образца военной техники и программирование высочайшего уровня. Белорусская IT-рота – первое и действительно уникальное воинское подразделение на всем постсоветском пространстве.

Идея создать IT-роту появилась полгода назад. Что белорусские программисты в числе лучших, знают во всем мире. Так почему бы им не применять на практике свои опыт и знания во время службы? При этом молодые люди не теряют квалификацию программиста – для них это важно. Военные же получают уникальный программный продукт.

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:

Направления совершенно различные. Они связаны с навигацией, с автоматизированным управлением войсками, с моделированием военных действий и с рядом других, в том числе довольно секретных, задач.

Современная армия – это высокотехнологичное оборудование и высокоточное оружие. Это все требует определенных знаний у офицеров и солдат. Помочь получить эти знания при помощи высоких технологий – и есть основная задача IT-роты.

Дмитрий Сахарук, исполняющий обязанности заместителя начальника Военной академии Беларуси по научной работе:

Насыщение Военной академии такими современными классами, мы уверены, существенно скажется именно на уровне подготовки технического персонала. Ну и так же офицеров командных специальностей.