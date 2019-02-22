Президент Беларуси ответил на вопрос о книгах, которые его вдохновляют

Новости Беларуси. Во время общения Александра Лукашенко и курсантов Военной академии вопросы задавали и девушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Казалось бы, военный – призвание для мужчин. Но не тут-то было: набор представительниц прекрасной половины человечества идет в нашей Военной академии с 2002-го. Слабым полом их не назовешь – волевой характер этим девушкам уж точно присущ. Правда, и без женской обаятельности никуда.
Есть ли у вас какая-нибудь книга, которая вас вдохновляет? Или которая помогла вам с выбором дальнейшего пути?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я же историк по своему первому образованию. То, что мне всегда нравилось – это военно-историческая литература. Но, честно говоря, чтобы выделить какую-то книгу, даже из классики, которая бы меня на путь праведный поставила – вряд ли. Все книги формировали, особенно тогда – интернета же не было. Книги я очень много читал.
И я до сих пор очень трепетно к книге отношусь. Я хочу, чтобы вы, молодежь, не потеряли книгу. Не просто интерес. Вы не должны потерять книгу, вы должны знать, что она существует. Ну а лучше – чтобы ее читали.