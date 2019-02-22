Александр Лукашенко: «У меня есть чёткие границы, за которые я не могу переступить»

Заявим о себе и на весь спортивный мир: уже летом примем Европейские игры. И ведь таких важных событий и дат с каждым годом все больше. Этим мы уж точно можем гордиться.

Новости Беларуси. 2019 год для Беларуси действительно знаковый. В середине марта будем отмечать 25 лет Конституции, нашего главного символа суверенитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Суверенитет и независимость – это самое большое достижение, которое мы сегодня имеем. И я горд и рад, что я первый Президент этой суверенной страны. И то, что мы создали вместе, – это самое большое достижение.

Знаете, когда начинают говорить: вот, Лукашенко там встречается с Путиным, Беларусь включат в состав России и прочее… Даже когда разговор об этом заходит, я задаю один-единственный вопрос. Скажите, вот вы кем бы были, если бы вам в жизни повезло создать и возглавить первое суверенное государство в истории нашего народа? Вы что, его похоронили бы собственными руками, включив в состав какой-то страны, не то Польши, не то России? Я на это никогда не пойду.

У меня есть четкие границы, за которые я не могу переступить. И самая главная граница – это оберегать (и прежде всего вашим умом, талантами, руками) суверенитет и независимость нашей страны.