«Самые современные технологии по освоению техники и вооружения»: Военной академии Беларуси 65 лет

Новости Беларуси. Торжественное построение, высадка парашютистов на плац и демонстрация тактического боя. Военная академия Беларуси отмечает 65-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В честь этого события вуз открыл двери для всех желающих. Для гостей подготовили настоящее военное шоу (показательные выступления провели военнослужащие факультета внутренних войск). Возможности техники продемонстрировали связисты, курсанты факультетов противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии.

Престиж военного дела растет. В 2018 году набор в академию ведется на семь факультетов. Конкурс на некоторые специальности составляет более 10 человек на место.