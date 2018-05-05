«Самые современные технологии по освоению техники и вооружения»: Военной академии Беларуси 65 лет

Новости Беларуси. Торжественное построение, высадка парашютистов на плац и демонстрация тактического боя. Военная академия Беларуси отмечает 65-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Торжественное построение, высадка парашютистов на плац и демонстрация тактического боя. Военная академия Беларуси отмечает 65-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В честь этого события вуз открыл двери для всех желающих. Для гостей подготовили настоящее военное шоу (показательные выступления провели военнослужащие факультета внутренних войск). Возможности техники продемонстрировали связисты, курсанты факультетов противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии.
Престиж военного дела растет. В 2018 году набор в академию ведется на семь факультетов. Конкурс на некоторые специальности составляет более 10 человек на место.
Виктор Лисовский, начальник Военной академии Беларуси:
Военная академия к этой дате набрала обороты с учетом изменяющихся форм, способов ведения вооруженной борьбы. Сегодня в образовательном процессе Военной академии внедрены самые современные технологии по освоению техники и вооружения. Сегодня ведется очень большая работа, связанная с научными исследованиями по развитию этих систем вооружения.
Ну и, конечно же, особое внимание уделяется формам и способам ведения современной вооруженной борьбы, учитывая ту обстановку, которая сегодня существует в мире. Военная академия внимательно отслеживает обстановку, анализирует все материалы, связанные с вооруженным противоборством, и учитывает это все в образовательном процессе.
В общей сложности за 65 лет в Военной академии подготовили 35 тысяч офицеров белорусской армии и более 4000 – для армий иностранных государств.