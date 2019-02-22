«Историю пытались ломать, переписывать, крошить». Президент Беларуси, посещая зал военной истории Военной академии

Президент ознакомился с залом военной истории. Экспозиция была создана к 100-летию Вооруженных Сил Беларуси. Главная цель – сохранить интерес к национальной истории, в том числе – к армейскому наследию как неотъемлемой части летописи страны. Особое внимание уделено военным битвам, сражениям, операциям, которые проходили на нашей земле либо с участием белорусов.

Новости Беларуси. Накануне Дня защитников Отечества глава государства посетил Военную академию. 22 февраля состоялась встреча Александра Лукашенко с курсантами, слушателями и преподавательским составом элитного военного вуза страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Взгляд таких ребят отличается от тех «навукоўцаў». Сейчас легче, лучше стало. В прошлом, после распада Союза (я это помню) была катастрофа. Историю пытались ломать, переписывать, крошить...

Поэтому надо, чтобы было несколько человек у вас, которые, может быть, окунулись бы вглубь, седину наших времен (то, о чем мы говорим), посмотрели глазами вашими – патриотов, военных людей, честных людей, объективных – не в угоду каким-то политикам.