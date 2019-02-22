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«Историю пытались ломать, переписывать, крошить». Президент Беларуси, посещая зал военной истории Военной академии

22 февраля 2019 10:59
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Новости Беларуси. Накануне Дня защитников Отечества глава государства посетил Военную академию. 22 февраля состоялась встреча Александра Лукашенко с курсантами, слушателями и преподавательским составом элитного военного вуза страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики». Александр Лукашенко посещает Военную академию

Президент ознакомился с залом военной истории. Экспозиция была создана к 100-летию Вооруженных Сил Беларуси. Главная цель – сохранить интерес к национальной истории, в том числе – к армейскому наследию как неотъемлемой части летописи страны. Особое внимание уделено военным битвам, сражениям, операциям, которые проходили на нашей земле либо с участием белорусов.

«Историю пытались ломать, переписывать, крошить». Президент Беларуси, посещая зал военной истории Военной академии-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Взгляд таких ребят отличается от тех «навукоўцаў». Сейчас легче, лучше стало. В прошлом, после распада Союза (я это помню) была катастрофа. Историю пытались ломать, переписывать, крошить...

Поэтому надо, чтобы было несколько человек у вас, которые, может быть, окунулись бы вглубь, седину наших времен (то, о чем мы говорим), посмотрели глазами вашими – патриотов, военных людей, честных людей, объективных – не в угоду каким-то политикам.

«Историю пытались ломать, переписывать, крошить». Президент Беларуси, посещая зал военной истории Военной академии-4

«Историю пытались ломать, переписывать, крошить». Президент Беларуси, посещая зал военной истории Военной академии-6

«Историю пытались ломать, переписывать, крошить». Президент Беларуси, посещая зал военной истории Военной академии-8

«Историю пытались ломать, переписывать, крошить». Президент Беларуси, посещая зал военной истории Военной академии-10

«Историю пытались ломать, переписывать, крошить». Президент Беларуси, посещая зал военной истории Военной академии-12

«Историю пытались ломать, переписывать, крошить». Президент Беларуси, посещая зал военной истории Военной академии-14

«Историю пытались ломать, переписывать, крошить». Президент Беларуси, посещая зал военной истории Военной академии-16

«Историю пытались ломать, переписывать, крошить». Президент Беларуси, посещая зал военной истории Военной академии-18

# Военная академия Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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