«Философия эгоцентризма навязывается». Пустовой рассказал, как хотят разрушить белорусское общество

Новости Беларуси. Послание Лукашенко третьи сутки резонирует не только в белорусском обществе, но и за его пределами. Почему глава государства расставил именно так акценты в своем выступлении? Какие месседжи миру просматриваются в тезисах? В чем мораль? На площадке ток-шоу « По существу » соберутся спикеры из разных сфер, чтобы осмыслить четырехчасовой спич Президента Беларуси.

Алена Сырова, СТВ:

Тоже интересно было понаблюдать, глава государства заглавной темой обозначил условия сохранения нашего суверенитета. Было шесть пунктов. Но можно было предположить, что начнем с экономики, обороноспособности и внешней политики. А начали с единства. По сути, то, где мы сегодня находимся, во многом зависит от того, как мы воспринимаем задачи на своем месте и свою страну в принципе. Потому что если человек вкладывается, даже на своем участке, если он за ним ухаживает, следит, то ему будет жаль, если этот участок разрушится, исчезнет.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Мы должны воспринимать свой бизнес, свою деятельность как элемент пазла, мы являемся страной с большой буквы. То, что было в 2020 году, это именно кто в лес, кто по дрова.

Алена Сырова:

Это очень модно. Модно же сейчас делать акцент на том, что только я сам, думать только о себе, не воспринимая себя как часть чего-то большего.