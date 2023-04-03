«Философия эгоцентризма навязывается». Пустовой рассказал, как хотят разрушить белорусское общество

Новости Беларуси. Послание Лукашенко третьи сутки резонирует не только в белорусском обществе, но и за его пределами. Почему глава государства расставил именно так акценты в своем выступлении? Какие месседжи миру просматриваются в тезисах? В чем мораль? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся спикеры из разных сфер, чтобы осмыслить четырехчасовой спич Президента Беларуси.
Алена Сырова, СТВ:
Тоже интересно было понаблюдать, глава государства заглавной темой обозначил условия сохранения нашего суверенитета. Было шесть пунктов. Но можно было предположить, что начнем с экономики, обороноспособности и внешней политики. А начали с единства. По сути, то, где мы сегодня находимся, во многом зависит от того, как мы воспринимаем задачи на своем месте и свою страну в принципе. Потому что если человек вкладывается, даже на своем участке, если он за ним ухаживает, следит, то ему будет жаль, если этот участок разрушится, исчезнет.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Мы должны воспринимать свой бизнес, свою деятельность как элемент пазла, мы являемся страной с большой буквы. То, что было в 2020 году, это именно кто в лес, кто по дрова.
Алена Сырова:
Это очень модно. Модно же сейчас делать акцент на том, что только я сам, думать только о себе, не воспринимая себя как часть чего-то большего.
Евгений Пустовой, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Философия эгоцентризма навязывается. Президент еще до Послания сказал: славяне соборны, в этом наша сила. А нас хотят разрушить эгоцентризмом. Вы говорите про экономику. Она очень важна, правильно. Но это парадигма капитализма. Мы строим социально ориентированное государство. Главная идея. Причем Президент впервые заговорил о духовной идее, о нравственных нарративах Беларуси, о том, что мы становимся оплотом настоящей Европы, потому что сохранили настоящее христианство, ибо Европа стала Европой благодаря христианству.
Георгий Гриц:
Ты прав, но посмотри на молодежь.
Евгений Пустовой:
Так работать надо с молодежью!
Георгий Гриц:
Молодежь сегодня переформатируется на традиционные ценности. Но это процесс.
Евгений Пустовой:
Чарка и шкварка очень важны, не нужно смеяться с этого, потому что сейчас люди сидят без чарки, шкварки, света и будущего. Я говорю про другие страны. А нам достаточно посмотреть на минские проспекты, на каких автомобилях ездят белорусы, и все становится понятно. Но эти машины участвовали и в блицкриге, в чужой игре. Поэтому нужно вместе с материальным думать и о духовном.
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