Игорь Тур: «Для славянской души лучшая форма управления – это абсолютная монархия»

Новости Беларуси. Послание Лукашенко третьи сутки резонирует не только в белорусском обществе, но и за его пределами. Почему глава государства расставил именно так акценты в своем выступлении? Какие месседжи миру просматриваются в тезисах? В чем мораль? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся спикеры из разных сфер, чтобы осмыслить четырехчасовой спич Президента Беларуси.

Кирилл Казаков, СТВ:

Мне кажется, когда Президент говорил о том, что у нас были приняты новая Конституция и ВНС, он говорил о совокупной ответственности каждого. Да, должна быть инициатива, ты должен нести ответственность за свой участок. И должна быть совокупная ответственность, потому что когда за все несет ответственность Президент, это тоже неправильно. Именно поэтому есть делегирование полномочий. Наверное, то же самое говорилось о ВНС и партиях. Если есть альтернатива, чтобы создать социальный лифт, он должен быть.

Алена Сырова, СТВ:

Все это должно быть. Когда мы обсуждали изменения в Конституции, часто звучали мнения, что, может, эта Конституция нам сейчас не подходит. Они как бы на вырост. Мне кажется, из того, что мы видим год спустя, что мы еще только шагаем, чтобы полностью оценить все изменения и ВНС в том числе. Пока это абсолютно мифические для большинства истории и инициативы. Говорите, что год есть, чтобы принять важное решение? Мне кажется, времени намного меньше. Игорь, как ты считаешь, эти глобальные вещи, о которых говорит Президент, к которым нас готовят иногда за год, два, три, ведь его тезисы, если их переслушать, думаешь, почему никто не придумал раньше?