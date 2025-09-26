Младенцам, которые родились 21 сентября в Гродненской области, присвоили звание «Дитя мира»

Особый статус для младенца. Новорожденным в Гродненской области присвоили почетное звание «Дитя мира». Необычные свидетельства получили малыши, которые появились на свет 21 сентября, в Международный день мира, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один ребенок родился в Островце и шестеро – в областном центре. Среди младенцев есть двойняшки Степан и София. Дома их с мамой ждут старшие брат и сестра, а также папа.

Ольга Журавлева, жительница Гродно: Мне всегда хотелось большую семью, как минимум трое деток. У нас в роду: у меня двойня по моей линии, а по линии мужа – близнецы. То есть мы были готовы в любую беременность, что у нас, возможно, так получится, но нам сюрприз преподнесла моя третья беременность. Когда мы узнали, были рады, счастливы.

Валерия Осипчик, жительница Гродно:

Это мой первый ребенок, наша дочка. На самом деле вышло очень забавно, что она родилась в День мира, ждали мы ее на несколько дней раньше, но она решила сама выбрать себе такую красивую дату. Она у нас долгожданная доченька, мы ее очень любим.

Кроме свидетельства о присвоении ребенку почетного звания, семьи получили подарки и материальную помощь. Такую акцию в Гродненской области Белорусский фонд мира проводит уже почти 20 лет.