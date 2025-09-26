Рыженков: Запад создаёт «силиконовый занавес» в области искусственного интеллекта

Коллективный Запад создает «силиконовый занавес» в области искусственного интеллекта. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Открытые дебаты были организованы по инициативе Республики Кореи и посвящены искусственному интеллекту, международному миру и безопасности. Глава внешнеполитического ведомства нашей страны выделил некоторые основные вызовы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде всего он коснулся попыток так называемого коллективного Запада исключить остальные страны из процессов развития и освоения искусственного интеллекта, полагая, что эта технология позволит ему обеспечить свое военное и экономическое превосходство.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Попытки так называемого коллективного Запада исключить остальные страны из процессов развития и освоения искусственного интеллекта, полагая, что эта технология позволит ему обеспечить свое военное и экономическое превосходство. По сути, в этой области создается новый занавес. На сей раз не идеологический, а технологический, «силиконовый», который должен разделить Запад и другой мир. Другой мир – это глобальное большинство. И вернуть страны глобального большинства в новый неоколониализм. Убеждены, что это путь в никуда, если не в пропасть для всего человечества.

Максим Рыженков подчеркнул, что искусственный интеллект должен быть достоянием для всех стран без исключения. Только так данная технология будет служить на благо мира и развития.