Вы были настоящим мужиком – Лукашенко поблагодарил Гросси за поддержку во время строительства БелАЭС

Тема, которая, безусловно, будет задавать мировые тренды не просто на ближайшие годы – на многие десятилетия. И в этом смысле Глобальный атомный форум в Москве, в котором принимает участие и Александр Лукашенко, в полной мере оправдывает свое название, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда принималось решение о строительстве БелАЭС, потом ее возведение и приемка, только ленивый не критиковал задумку. Потому совершенно справедливы слова искренней благодарности Александра Лукашенко тем, кто не прогнулся под инфошумом, давлением и сложностями, а просто сделал свое дело. Честно сделал.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И хочу вас, господин Гросси, поблагодарить за то, что вы были настоящим мужиком, настоящим человеком. Наша станция, вы помните, была серьезно политизирована. И не там строим, и не то строим, и американцы против, а европейцы вообще были в бешенстве. Вы много раз бывали на этой станции, но вы в открытую перед журналистами говорили: не нападайте на Беларусь, они строят с россиянами самую продвинутую станцию. Вопросов нет! Но, если вы ставили перед нами вопросы, мы их всегда реализовывали.