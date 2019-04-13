Неделя начнётся с дождей, но затем потеплеет. Синоптики рассказали о погоде

Новости Беларуси. Будет ли погода располагать к пикникам? Синоптики уверяют: ближайшие метеотренды сулят сухую, но не без ночных заморозков погоду, рассказали в программе «Плюс-минус» .

При такой синоптической ситуации ожидается прохладная, преимущественно без осадков, погода. Температурный фон прогнозируется близким к многолетним значениям, а местами ниже нормы.

Мария Курец, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

С территории Украины к нам сместится влажная воздушная масса. В понедельник местами, а во вторник, в основном, по южной половине республики будут отмечаться кратковременные осадки. Ночи будут свежими, с температурой воздуха от -3 до +4. Дневной фон – от +5 до +11. Ощущение холода будет поддерживать порывистый северо-восточный ветер. В среду и четверг будет преобладать сухая погода. Ночной фон будет близким к 0, а вот днём температура начнёт повышаться и приблизится к климатической норме.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

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