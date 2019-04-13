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Гигантская песчаная буря в Индии. Видеофакт

13 апреля 2019 18:42
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Новости Индии. Мощная песчаная буря накрыла несколько штатов в Индии. Стена пыли высотой с многоэтажку обрушилась на страну, рассказали в программе «Плюс-минус»

Гигантская песчаная буря в Индии. Видеофакт -1

Гигантская песчаная буря в Индии. Видеофакт -3

Это сопровождалось резким похолоданием, порывистым ветром и проливным дождём. Из-за нулевой видимости остановилось автомобильное движение, задержаны десятки авиарейсов.

Гигантская песчаная буря в Индии. Видеофакт -6

Серьёзно пострадали урожай и городская инфраструктура. 

Неделя начнётся с дождей, но затем потеплеет. Синоптики рассказали о погоде

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