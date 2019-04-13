Из 150-летнего дерева в Черногории бьёт фонтан воды. Видеофакт

Новости Черногории. 150-летнее дерево в Черногории превратилось в фонтан. Старая шелковица каждую весну преподносит местным жителям сюрприз.
Из ствола сильным потоком льётся вода.
Новости Черногории. 150-летнее дерево в Черногории превратилось в фонтан. Старая шелковица каждую весну преподносит местным жителям сюрприз.
Из ствола сильным потоком льётся вода.
Учёные объясняют – на этом лугу много подземных источников. И весной, во время ливней, они поднимаются по пустотам в дереве и потоком вырываются наружу. Местные жители наблюдают явление на протяжении четверти века.
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