Из 150-летнего дерева в Черногории бьёт фонтан воды. Видеофакт

Учёные объясняют – на этом лугу много подземных источников. И весной, во время ливней, они поднимаются по пустотам в дереве и потоком вырываются наружу. Местные жители наблюдают явление на протяжении четверти века.

Неделя начнётся с дождей, но затем потеплеет. Синоптики рассказали о погоде