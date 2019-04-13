«Мамы увольнялись с работы, продолжали смотреть детей». Как в Гомеле решают проблему дефицита детских садов

Новости Беларуси. Оперативно решить острые проблемы на местах. Традиционные прямые линии прошли 13 апреля во всех районах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жителей Гомеля интересовали благоустройство, ремонт дорог, социальные вопросы, в частности, устройство детей в дошкольные учреждения.

Елена Копа, заместитель главы Администрации Новобелицкого района Гомеля:

Сегодня идет к завершению строительство дошкольного учреждения в 104-м микрорайоне. Помимо этого в этом году мы еще введем дошкольное учреждение по улице Международная, 8. Родительская общественность видит это, волнуется. Конечно, хотят попасть в новые дошкольные учреждения. Новобелицкий район Гомеля – один из самых быстрорастущих в областном центре. Жилье активно строится сразу на нескольких площадках. Новоселы – чаще всего молодые семьи с детьми, поэтому вопрос детских садов волнует всех.