Ольха подскажет, каким будет лето. Народные приметы на неделю с 15 по 21 марта

Новости Беларуси. По народному календарю 15 апреля – Поликарпов день . Примета гласит: если лёд на озёрах затонет – жди тяжёлого года, рассказали в программе «Плюс-минус» .

17 апреля – Иосиф Песнопевец. С утра пораньше начинал стрекотать сверчок, и подавал голос журавль. Считалось, только с их прилётом год окончательно поворачивается на лето. Если на ольхе много «серёжек» — уродится овёс; когда ольха распускает лист раньше берёзы – лето будет дождливым.