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Эфирные масла помогут бороться с болезнями растений. Эмульсия от Ивана Русских

13 апреля 2019 17:55
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30 тысяч хворей – именно столько болячек растений учёные насчитали за последние годы. Нередко переносчиками становятся насекомые. Они заражают саженцы вирусами, которые впоследствии требуют длительного лечения. Что делать, рассказали в программе «Плюс-минус»

Эфирные масла помогут бороться с болезнями растений. Эмульсия от Ивана Русских-1

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:
Наступает горячая пора для всех садоводов и огородников. Среди всех забот не последнее место занимает борьба с болезнями. О том, как правильно и эффективно, и экологически дружественно бороться с болезнями в саду и огороде, сейчас и поговорим.

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Среди экологически безопасных способов контроля болезней растений заслуживает внимания эфирные масла: герани, мяты, лаванды, чайного дерева – обладают антисептическим действием и способны подавлять развитие болезней растений.

Для приготовления экологически безопасного препарата нам понадобятся 100 граммов мыла на 10 литров воды и 5 миллилитров эфирного масла. Мыло разбавляем в воде, после чего в прохладный раствор добавляем масло.

Эфирные масла помогут бороться с болезнями растений. Эмульсия от Ивана Русских-4

Полученная эмульсия годится для разбавления в 10 литрах воды. Полученным раствором необходимо обработать растение против фузариоза, кладоспориоза, фитофтороза, серой гнили. Этот состав также способен отпугнуть белокрылку.

Эфирные масла помогут бороться с болезнями растений. Эмульсия от Ивана Русских-7

# Растения и цветы # общество # Иван Русских

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