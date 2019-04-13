Эфирные масла помогут бороться с болезнями растений. Эмульсия от Ивана Русских

30 тысяч хворей – именно столько болячек растений учёные насчитали за последние годы. Нередко переносчиками становятся насекомые. Они заражают саженцы вирусами, которые впоследствии требуют длительного лечения. Что делать, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:

Наступает горячая пора для всех садоводов и огородников. Среди всех забот не последнее место занимает борьба с болезнями. О том, как правильно и эффективно, и экологически дружественно бороться с болезнями в саду и огороде, сейчас и поговорим.

Неделя начнётся с дождей, но затем потеплеет. Синоптики рассказали о погоде

Среди экологически безопасных способов контроля болезней растений заслуживает внимания эфирные масла: герани, мяты, лаванды, чайного дерева – обладают антисептическим действием и способны подавлять развитие болезней растений.

Для приготовления экологически безопасного препарата нам понадобятся 100 граммов мыла на 10 литров воды и 5 миллилитров эфирного масла. Мыло разбавляем в воде, после чего в прохладный раствор добавляем масло.