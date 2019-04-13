Минчане поучаствовали в создании семейной аллеи: акция «Неделя леса» прошла в столице

Новости Беларуси. Посадить семейное дерево, внести вклад в озеленение столицы и окунуться в атмосферу праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В таком формате этой весной проходят «Неделя леса» и традиционные субботники. Студенты и депутаты, градоначальники и молодежь сегодня, 13 апреля, также взялись за лопаты и саженцы. В столице заложены несколько новых аллей. Один из парков посетила и съемочная группа СТВ.

Молодая семья Сусловых в это субботнее утро вместо пикника выбрала этот парк. В Беларуси новый эко-тренд – посади семейное дерево. Старая и добрая инициатива – это предложение БРСМ. Президент ее поддержал.

Владимир Суслов, участник акции:

Приятно на природе, погода хорошая. Было прохладно, но после того, как я тут яму покопал, тут уже тепло.

Мария Суслова, участник акции:

Мы очень рады, что нам предоставлена такая возможность – облагородить парк, облагородить наш город. На флешмоб по посадке деревьев пригласили 50 пар. Многодетные и образцовые семьи, трудовые династии, молодожены и те, кто уже отметил знаковые юбилеи своей семейной жизни.

Например, Виноградовых пришли поддержать уже их взрослые дети со своими семьями. Самым трудолюбивым оказался полуторагодовалый внук Ярослав.

Владимир Виноградов, участник акции:

Решили посадить семейное дерево в этом прекрасном парке. Дети пришли, внук, каждый помогает посадить. Будем смотреть, мы здесь недалеко живем. Будем приходить и поливать. От участников акции – только желание. Лопаты, посадочный инвентарь и саженцы выдали организаторы. Бонус – хороший настроение. Концерт и мини-квест: кому какое место для посадки дерева достанется – решила жеребьевка.

Даже для детей организовали досуг. Закладка аллеи семейных деревьев в Первомайском районе вылилась в настоящий праздник. Песни и пляски лишь дополняли праздничный антураж и понимание своей причастности к важной государственной задаче – озеленению страны. Петр Богданов даже соответствующий патриотический дресс-код подобрал.

Петр Богданов, участник акции:

Гэта дзяржаўная справа. Калі ёсць такая вопратка, трэба карыстацца. Такая полезная инициатива, как деревья весной, лишь только начинает набирать силу. Впереди субботник и 12-я «Неделя леса». Первомайский район Минска свою эстафету передает дальше.