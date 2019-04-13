В Москве +6, в Киеве +9. Погода в Европе до 21 апреля
В Париже в начале недели синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, рассказали в программе «Плюс-минус». Столбик термометра покажет +12. На градус прохладнее в Вене и северный ветер. +15 и дождь ожидает Рим. Такой же прогноз в Мадриде, но +18 с плюсом.
В Софии похолодает: +10 и дождь. Та же погода в Анкаре. Но с поправкой на +3 пункта. Ненастная погода и в Афинах: +15, но сплошная облачность, дождь и гроза.
В Риге столбик термометра остановится на отметке +5, там пасмурно и без осадков. Чего не скажешь про Вильнюс. Там на 2 градуса теплее и переменная облачность. Та же картина в Варшаве. Столбик термометра в столице Польши покажет +9. Столько же в Киеве. В Москве всего +6. Без осадков, но сильный северный ветер.