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В Москве +6, в Киеве +9. Погода в Европе до 21 апреля

13 апреля 2019 19:05
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В Париже в начале недели синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, рассказали в программе «Плюс-минус».  Столбик термометра покажет +12. На градус прохладнее в Вене и северный ветер. +15 и дождь ожидает Рим. Такой же прогноз в Мадриде, но +18 с плюсом.

В Москве +6, в Киеве +9. Погода в Европе до 21 апреля-1

В Софии похолодает: +10 и дождь. Та же погода в Анкаре. Но с поправкой на +3 пункта. Ненастная погода и в Афинах: +15, но сплошная облачность, дождь и гроза.

В Москве +6, в Киеве +9. Погода в Европе до 21 апреля-4

В Риге столбик термометра остановится на отметке +5, там пасмурно и без осадков. Чего не скажешь про Вильнюс. Там на 2 градуса теплее и переменная облачность. Та же картина в Варшаве. Столбик термометра в столице Польши покажет +9. Столько же в Киеве. В Москве всего +6. Без осадков, но сильный северный ветер. 

В Москве +6, в Киеве +9. Погода в Европе до 21 апреля-7

# Погода

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