В Москве +6, в Киеве +9. Погода в Европе до 21 апреля

В Париже в начале недели синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, рассказали в программе «Плюс-минус». Столбик термометра покажет +12. На градус прохладнее в Вене и северный ветер. +15 и дождь ожидает Рим. Такой же прогноз в Мадриде, но +18 с плюсом.

В Софии похолодает: +10 и дождь. Та же погода в Анкаре. Но с поправкой на +3 пункта. Ненастная погода и в Афинах: +15, но сплошная облачность, дождь и гроза.