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Лукашенко подписал Указ «О призыве офицеров запаса на военную службу»

10 марта 2023 17:15
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Новости Беларуси. Непрекращающиеся попытки посеять хаос в Беларуси, развязанная против нас гибридная война показывают, насколько стране нужна сильная армия – с современным вооружением и мужественными воинами. 10 марта Александр Лукашенко подписал указ о призыве на военную службу офицеров запаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подписал Указ «О призыве офицеров запаса на военную службу»-1

Это коснется молодых людей в возрасте до 27 лет, которые прошли обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеют воинское звание офицера и зачислены в запас. Согласно документу, в Вооруженные Силы и органы пограничной службы в общей сложности призовут до 250 человек, что позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава, обеспечить качественную подготовку мобилизационного резерва. Отметим, мероприятия, предусмотренные указом, проводятся ежегодно на плановой основе.

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# Закон # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь # общество

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