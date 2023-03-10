Лукашенко подписал Указ «О призыве офицеров запаса на военную службу»

Новости Беларуси. Непрекращающиеся попытки посеять хаос в Беларуси, развязанная против нас гибридная война показывают, насколько стране нужна сильная армия – с современным вооружением и мужественными воинами. 10 марта Александр Лукашенко подписал указ о призыве на военную службу офицеров запаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это коснется молодых людей в возрасте до 27 лет, которые прошли обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеют воинское звание офицера и зачислены в запас. Согласно документу, в Вооруженные Силы и органы пограничной службы в общей сложности призовут до 250 человек, что позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава, обеспечить качественную подготовку мобилизационного резерва. Отметим, мероприятия, предусмотренные указом, проводятся ежегодно на плановой основе.