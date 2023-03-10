«Достаточный срок, чтобы делать выводы». Лукашенко об изменениях в белорусской экономике за полгода

Ни экономически, ни политически никому не удалось сломить Беларусь и не удастся. Это подчеркнул глава государства на заседании Совета министров, на котором рассматриваются итоги работы экономики за 2022 год и актуальные задачи социально-экономического развития на 2023-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: «Ни экономически, ни политически никому не удастся нас сломить, как не удавалось до сих пор». Подробнее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По моему поручению, экспертные группы, которые координировали помощники Президента в областях, в январе провели повторный мониторинг работы экономики в регионах. С первой проверки и конкретизации задач прошло примерно полгода. Достаточный срок, чтобы делать выводы. И я вижу, что ситуация, по сравнению с летней, улучшилась, пусть и ненамного. При этом полноценной антисанкционной перестройки, к сожалению, еще не произошло. Пока одни руководители ищут и находят возможности эффективно работать, другие заняли откровенно выжидательную позицию в надежде на лучшие времена. А третьи вообще решили, что их хата с краю и уповают исключительно на помощь государства. Я очень рад, что таких совсем немного.

В августе перед правительством в очередной раз ставилась задача восстанавливать объемы инвестиций с приоритетом создания производств импортозамещающих, ориентированных на экспорт, работающих на местном сырье. Тем не менее по докладам я вижу, что новых предприятий практически нет. А ведь инвестиции, в особенности в регионах – это развитие населенного пункта, рабочие места, достойные зарплаты. То, что касается каждого и дает ему уверенность в завтрашнем дне. Для правительства увеличение количества рабочих мест, доходов населения должно стать ключевым маркером при реализации целей, поставленных на этот год. Да, в декабре мы вышли на рост реальной зарплаты – чуть больше 100 %. И даже сохранили динамику в начале этого года – 1,5 %. Но ведь это не заслуга качественных изменений в экономике. Это следствие корректировок ценовой политики. Плюс в статистику добавилась выплата традиционных корпоративных бонусов по итогам года. Надо думать, где брать резервы, чтобы рост зарплаты не остановился.

Важно не допустить роста цен: они должны быть справедливыми по всей стране без исключения. Инфраструктура, возведение жилья, в том числе арендного, и незавершенные объекты – глава государства требует уделить повышенное внимание строительной отрасли. Ученые и конструкторы должны трудиться уже не просто на импортозамещение, а на импортонезависимость страны.