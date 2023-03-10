Лукашенко: всё зиждется на экономике – безопасность, борьба с бандитами, террористами

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел заседание с правительством. Состоялся фундаментальный разговор. Обсуждали итоги работы экономики за 2022 год и планы на 2023-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поручения прозвучали буквально по каждой сфере – от продвижения национальных интересов за рубежом до работы сельского хозяйства и вопросов в ценообразовании.

Ни экономически, ни политически никому не удалось сломить Беларусь. И не удастся – первое, что подчеркивает Президент. Но в условиях санкционного давления глава государства призывает не самоуспокаиваться. Наш политический обозреватель Евгений Пустовой продолжит тему. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Сегодняшнее мероприятие с участием главы государства, без преувеличения, касается каждого из нас. Загляните в бумажник, холодильник. Закрома родины и показатели любого предприятия (даже редакции СТВ, например) – везде чувствуется дыхание экономики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все зиждется на экономике. Всякая безопасность, борьба с беспилотниками, бандитами, террористами – все в экономике. Будет экономика – все остальное мы решим. Подробности. Еще до начала большого Совмина в кулуарах министр экономики охотно давал журналистам интервью. Нашему правительству точно не стыдно смотреть в глаза белорусам. В беспрецедентных условиях давления система работает.