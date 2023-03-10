Лукашенко: всё зиждется на экономике – безопасность, борьба с бандитами, террористами
Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел заседание с правительством. Состоялся фундаментальный разговор. Обсуждали итоги работы экономики за 2022 год и планы на 2023-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поручения прозвучали буквально по каждой сфере – от продвижения национальных интересов за рубежом до работы сельского хозяйства и вопросов в ценообразовании.
Ни экономически, ни политически никому не удалось сломить Беларусь. И не удастся – первое, что подчеркивает Президент. Но в условиях санкционного давления глава государства призывает не самоуспокаиваться.
Наш политический обозреватель Евгений Пустовой продолжит тему.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Сегодняшнее мероприятие с участием главы государства, без преувеличения, касается каждого из нас. Загляните в бумажник, холодильник. Закрома родины и показатели любого предприятия (даже редакции СТВ, например) – везде чувствуется дыхание экономики.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все зиждется на экономике. Всякая безопасность, борьба с беспилотниками, бандитами, террористами – все в экономике. Будет экономика – все остальное мы решим. Подробности.
Еще до начала большого Совмина в кулуарах министр экономики охотно давал журналистам интервью. Нашему правительству точно не стыдно смотреть в глаза белорусам. В беспрецедентных условиях давления система работает.
Александр Червяков, министр экономики Беларуси:
Улучшилось финансовое состояние организаций. Рентабельность по итогам года составила 8 %. Это максимум за последние 10 лет. Второе – уменьшилось количество убыточных предприятий. Снизилась долговая нагрузка. Правительство целенаправленно в течение всего прошлого года отрабатывало вопросы повышения доходов населения. Заработная плата уже в декабре восстановилась к уровню прошлого года. Более того, она даже приросла на 0,6 процентного пункта. Это реальная заработная плата. В декабре рост реальных пенсий – плюс 9 %. Уровень – 670 рублей. То есть, по сути дела, мы уже в декабре приблизили реальные доходы населения к уровню прошлого года.
Президент такие выводы раскритиковал. Читайте здесь.
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