Прямой эфир

Умер один из создателей «Короля Льва»

19 января 2026 08:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Умер один из создателей «Короля Льва»-0

Режиссер Роджер Аллерс, внесший значительный вклад в создание мультфильма «Король Лев», ушел из жизни в возрасте 76 лет. Об этом сообщил его коллега Дэйв Боссерт, пишет РИА Новости.

В своем сообщении в социальных сетях Боссерт выразил глубокую скорбь: «Я глубоко опечален новостью о том, что наш друг Роджер Аллерс ушел в мир иной».

Причины смерти Роджера Аллерса издание не раскрываются.

За годы профессиональной деятельности Аллерс участвовал в работе над рядом знаковых проектов Disney, среди которых «Король Лев», «Аладдин» и «Похождения императора».

А несколько дней назад скончался самый старый житель Саудовской Аравии, ему было 142 года! Подробности здесь.

# Некролог

Другие новости рубрики

Все новости
Мощные магнитные бури ожидаются на Земле 20 января
19 января 2026 08:10

Мощные магнитные бури ожидаются на Земле 20 января

Что происходит в Иране и почему ситуация с Гренландией показательна? Анонс «По существу»
19 января 2026 08:08

Что происходит в Иране и почему ситуация с Гренландией показательна? Анонс «По существу»

«Минскэнерго» предупредило о снижении температуры теплоносителей в пяти районах столицы
19 января 2026 07:53

«Минскэнерго» предупредило о снижении температуры теплоносителей в пяти районах столицы