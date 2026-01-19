Умер один из создателей «Короля Льва»

Режиссер Роджер Аллерс, внесший значительный вклад в создание мультфильма «Король Лев», ушел из жизни в возрасте 76 лет. Об этом сообщил его коллега Дэйв Боссерт, пишет РИА Новости.

В своем сообщении в социальных сетях Боссерт выразил глубокую скорбь: «Я глубоко опечален новостью о том, что наш друг Роджер Аллерс ушел в мир иной».

Причины смерти Роджера Аллерса издание не раскрываются.

За годы профессиональной деятельности Аллерс участвовал в работе над рядом знаковых проектов Disney, среди которых «Король Лев», «Аладдин» и «Похождения императора».