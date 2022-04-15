Не только мать. Елена Богдан высказалась о созидательной роли женщины в современном обществе

Новости Беларуси. Второй республиканский женский форум собрал 15 апреля в Минске более 2,5 тысяч белорусок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кочанова о событиях августа 2020-го. Читайте здесь.
Новости Беларуси. Второй республиканский женский форум собрал 15 апреля в Минске более 2,5 тысяч белорусок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кочанова о событиях августа 2020-го. Читайте здесь.
Женщина сегодня – это не только мать. Она находит время и успешно реализуется в профессиональном плане. Белорусский союз женщин объединяет более 150 тысяч белорусок. Особенно важно, что с их голосом считаются.
Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:
Это обычные женщины, которые выращивают хлеб и руководят сельскохозяйственным предприятием, это женщины, которые работают на большом промышленном предприятии. Это наша молодежь, наши женщины силовых структур, женщины искусства. Сегодня роль женщины – созидательная, и женщина сегодня – это та объединяющая сила, которая реально может многое.
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