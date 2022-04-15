Лукашенко о БСЖ: благодаря вам голос белорусской женщины звучит с отечественных и международных трибун

Новости Беларуси. Второй республиканский женский форум собрал 15 апреля в Минске более 2,5 тысяч белорусок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участницы форума говорили о многом: как сохранить историческую память и воспитывать новые поколения.

Сегодня очень много вопросов, которые волнуют женщин Беларуси. Прежде всего это мир. И именно мир стал заглавной темой женского форума, который проходит в столице. Приветствие участницам встречи направил глава государства. Александр Лукашенко отметил, что Белорусский союз женщин объединяет людей с активной гражданской позицией.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На стремлении к любви и созиданию прекрасной половины человечества во многом держится благополучие каждой нации. Семейные, культурные, духовные традиции мы впитываем с молоком матери и остаемся верны им на протяжении всей жизни. Белорусский союз женщин объединяет людей с активной гражданской позицией. Вы достигли немалых вершин в профессиональной карьере, всегда находите время не только для семьи, но и для солидной общественной работы: прививаете подрастающему поколению любовь к Родине, помогаете сохранять память о героическом прошлом нашего народа, поддерживаете ветеранов. Благодаря вам в сложное для страны время убедительный и честный голос белорусской женщины звучит с отечественных и международных трибун.

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