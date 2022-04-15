Елена Богдан на женском форуме: «Мы сегодня будем принимать резолюцию БСЖ»

Новости Беларуси. Они создают этот мир, а потому хотят быть услышанными. Второй республиканский женский форум собрал 15 апреля в Минске более 2 500 белорусок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие проходит во Дворце Республики.

Выбор между семьей и карьерой – это точно не про них. Успешные и реализовавшие себя белоруски со всей страны в этот день вместе. Их сила – в единстве. Они уверены: мир – в женских руках. Участницы форума говорят в эти минуты об актуальном: как сохранить историческую память и воспитывать новые поколения в духе истинного патриотизма. В повестке и «горячие» темы: экономическое противостояние и информационные бои без правил.

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:

Мы сегодня будем принимать резолюцию Белорусского союза женщин. Очень хочется, чтобы эта резолюция была близка и понятна всем женщинам, всем гражданам Республики Беларусь, потому что всех мы сегодня призываем объединиться, встать рядом для того, чтобы сохранить нашу страну. В нашей резолюции мы будем говорить о том, что нас волнует и на что мы сегодня обращаем внимание, и что мы будем делать для того, чтобы оставаться, во-первых, женщинами, а во-вторых, делать все на благо нашей страны.