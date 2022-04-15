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Елена Богдан на женском форуме: «Мы сегодня будем принимать резолюцию БСЖ»

15 апреля 2022 16:10
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Новости Беларуси. Они создают этот мир, а потому хотят быть услышанными. Второй республиканский женский форум собрал 15 апреля в Минске более 2 500 белорусок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие проходит во Дворце Республики.  

Елена Богдан на женском форуме: «Мы сегодня будем принимать резолюцию БСЖ»-1

Выбор между семьей и карьерой – это точно не про них. Успешные и реализовавшие себя белоруски со всей страны в этот день вместе. Их сила – в единстве. Они уверены: мир – в женских руках. Участницы форума говорят в эти минуты об актуальном: как сохранить историческую память и воспитывать новые поколения в духе истинного патриотизма. В повестке и «горячие» темы: экономическое противостояние и информационные бои без правил.  

Елена Богдан на женском форуме: «Мы сегодня будем принимать резолюцию БСЖ»-4

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:  
Мы сегодня будем принимать резолюцию Белорусского союза женщин. Очень хочется, чтобы эта резолюция была близка и понятна всем женщинам, всем гражданам Республики Беларусь, потому что всех мы сегодня призываем объединиться, встать рядом для того, чтобы сохранить нашу страну. В нашей резолюции мы будем говорить о том, что нас волнует и на что мы сегодня обращаем внимание, и что мы будем делать для того, чтобы оставаться, во-первых, женщинами, а во-вторых, делать все на благо нашей страны.  

Елена Богдан на женском форуме: «Мы сегодня будем принимать резолюцию БСЖ»-7

Ежегодно БСЖ пополняет свои ряды – женский голос имеет силу. Нынешний форум стал продолжением первого масштабного диалога. Тогда участницами стали 13 тысяч женщин. По итогам диалога будет принята резолюция с призывом ко всем белорусам проявить свою гражданскую позицию, сплотиться и встать рядом, чтобы сохранить страну.  

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# Женщины Беларуси # общество # Елена Богдан # Фотофакт

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