Наталья Кочанова: женщины понимают меру своей ответственности за будущее поколений, которые идут за нами

Новости Беларуси. Они создают этот мир, а потому хотят быть услышанными. Второй республиканский женский форум собрал 15 апреля в Минске более 2 500 белорусок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие проходит во Дворце Республики.
Новости Беларуси. Они создают этот мир, а потому хотят быть услышанными. Второй республиканский женский форум собрал 15 апреля в Минске более 2 500 белорусок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие проходит во Дворце Республики.
Выбор между семьей и карьерой – это точно не про них. Успешные и реализовавшие себя белоруски со всей страны в этот день вместе. Их сила – в единстве. Они уверены, мир – в женских руках. Участницы форума говорят в эти минуты об актуальном: как сохранить историческую память и воспитывать новые поколения в духе истинного патриотизма. В повестке и «горячие» темы: экономическое противостояние и информационные бои без правил.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Роль женщины всегда была значимой, и это нельзя опровергнуть, и никто не опровергнет. Потому что женщины, на мой взгляд, – это все. Женщины могут многое. За этот период, конечно, произошло много изменений в жизни не просто нашей страны, а в жизни всего мира. Мы видим, какие события происходят. Но мы стали еще более сплоченными, мы стали более ответственными за свою страну, за свой народ. И я думаю, что сегодня уже каждая женщина понимает меру своей ответственности за будущее не просто своей страны, за будущее наших детей, за будущее тех поколений, которые идут за нами.
Елена Богдан на женском форуме: «Мы сегодня будем принимать резолюцию БСЖ». Подробнее здесь.