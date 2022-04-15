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Наталья Кочанова: женщины понимают меру своей ответственности за будущее поколений, которые идут за нами

15 апреля 2022 14:37
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Новости Беларуси. Они создают этот мир, а потому хотят быть услышанными. Второй республиканский женский форум собрал 15 апреля в Минске более 2 500 белорусок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие проходит во Дворце Республики.  

Наталья Кочанова: женщины понимают меру своей ответственности за будущее поколений, которые идут за нами-1

Выбор между семьей и карьерой – это точно не про них. Успешные и реализовавшие себя белоруски со всей страны в этот день вместе. Их сила – в единстве. Они уверены, мир – в женских руках. Участницы форума говорят в эти минуты об актуальном: как сохранить историческую память и воспитывать новые поколения в духе истинного патриотизма. В повестке и «горячие» темы: экономическое противостояние и информационные бои без правил.  

Наталья Кочанова: женщины понимают меру своей ответственности за будущее поколений, которые идут за нами-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Роль женщины всегда была значимой, и это нельзя опровергнуть, и никто не опровергнет. Потому что женщины, на мой взгляд, – это все. Женщины могут многое. За этот период, конечно, произошло много изменений в жизни не просто нашей страны, а в жизни всего мира. Мы видим, какие события происходят. Но мы стали еще более сплоченными, мы стали более ответственными за свою страну, за свой народ. И я думаю, что сегодня уже каждая женщина понимает меру своей ответственности за будущее не просто своей страны, за будущее наших детей, за будущее тех поколений, которые идут за нами.  

Наталья Кочанова: женщины понимают меру своей ответственности за будущее поколений, которые идут за нами-7

Елена Богдан на женском форуме: «Мы сегодня будем принимать резолюцию БСЖ». Подробнее здесь.  

# Женщины Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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