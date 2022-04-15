Наталья Кочанова: женщины понимают меру своей ответственности за будущее поколений, которые идут за нами

Выбор между семьей и карьерой – это точно не про них. Успешные и реализовавшие себя белоруски со всей страны в этот день вместе. Их сила – в единстве. Они уверены, мир – в женских руках. Участницы форума говорят в эти минуты об актуальном: как сохранить историческую память и воспитывать новые поколения в духе истинного патриотизма. В повестке и «горячие» темы: экономическое противостояние и информационные бои без правил.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Роль женщины всегда была значимой, и это нельзя опровергнуть, и никто не опровергнет. Потому что женщины, на мой взгляд, – это все. Женщины могут многое. За этот период, конечно, произошло много изменений в жизни не просто нашей страны, а в жизни всего мира. Мы видим, какие события происходят. Но мы стали еще более сплоченными, мы стали более ответственными за свою страну, за свой народ. И я думаю, что сегодня уже каждая женщина понимает меру своей ответственности за будущее не просто своей страны, за будущее наших детей, за будущее тех поколений, которые идут за нами.