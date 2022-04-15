Марианна Щёткина: «Женщины никогда не позволят, чтобы чужие сапоги топтали нашу землю» 

Новости Беларуси. Второй республиканский женский форум собрал 15 апреля в Минске более 2,5 тысяч белорусок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас голос белорусской женщины звучит и на международной арене. Недавно состоялась акция «Женщины Беларуси и России – миссия созидания». Женщины делают новые проекты, берут лучший опыт из работы общественных организаций, чтобы добиться развития во всех сферах жизни.

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:

Мы глубоко убеждены, что миссия женщины – это миссия созидания. Роль женщин укрепляется. В нашей стране женщины всегда на передовой рядом с мужчинами. И женщины никогда не позволят, чтобы чужие сапоги топтали нашу землю, никогда не позволят, чтобы был нарушен мир нашей страны.

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